DMM 皮膚保健中型成犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 3 kg, 10 kg 10月齡以上中型成犬適用(成犬體重介於11-25公斤)
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
10kg
水解蛋白低敏配方
水解蛋白低敏配方，提供精準均衡營養，幫助維持皮膚健康。
維持皮膚健康
豐富Omega 3與Omega 6，富含GLA、EPA、以及DHA，幫助維持皮膚健康。
91%飼主連續餵食2個月後滿意產品表現*
*皇家研發中心數據證實，91%飼主在連續餵食本配方2個月後，滿意產品表現。
成分：米、植物分離蛋白*、小麥、動物脂肪、玉米麩質、脫殼燕麥、玉米、礦物質、水解動物蛋白、大豆油、甜菜漿、魚油、亞麻籽、果寡糖、琉璃苣油、金盞花。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 24%、脂肪 17%、纖維素 1.4%、灰分 5.9%。
|成犬體重
|狗狗活動量 輕度
|狗狗活動量 中度
|狗狗活動量 重度
|11 kg
|144 g (1+3/8 杯)
|167 g (1+4/8 杯)
|190 g (1+6/8 杯)
|15 kg
|182 g (1+5/8 杯)
|211 g (2 杯)
|239 g (2+2/8 杯)
|20 kg
|226 g (2+1/8 杯)
|261 g (2+3/8 杯)
|297 g (2+6/8 杯)
|25 kg
|267 g (2+4/8 杯)
|309 g (2+7/8 杯)
|351 g (3+2/8 杯)