MNA 小型成犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 1.5kg、8kg。犬齡10個月以上，體重10公斤及以下。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
8kg
維持體重
合宜卡路里含量滿足小型成犬的特定能量需求，有助犬保持理想體重。
強壯健康的骨骼
均衡的營養素有助保持骨骼健康。
充分健康支持
含綜合維生素和高消化率的營養素，有助於最佳吸收。
成分：脫水禽肉蛋白、小麥麵粉、玉米、動物脂肪（家禽）、玉米粉、大麥、小麥、水解動物蛋白（家禽、魚肉）、小麥麩質*、玉米麩質、礦物質、甜菜漿、大豆油、酵母產品、維生素、果寡糖、魚油、胺基酸、裂殖壺藻油。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素 A 15700 IU、維生素 D3 1000 IU、鐵 35mg、碘 3.5mg、銅11mg、錳 46mg、鋅 130mg、硒 0.09mg; 保存劑 ; 抗氧化物。
營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 27 %、脂肪 16 %、纖維素 1.4 %、灰分 6.4 %。
|體重
( 公斤 )
|狗狗活動量
輕度
|狗狗活動量
中度
|狗狗活動量
重度
|2
|41 g
|47 g
|54 g
|4
|69 g
|80 g
|90 g
|6
|93 g
|108 g
|122 g
|8
|116 g
|134 g
|152 g
|10
|137 g
|158 g
|180 g
產品詳情
<p>加強適口性：獨特香氣滿足食慾。<br></p>