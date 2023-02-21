MNA 小型成犬專用乾糧

MNA 小型成犬專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 1.5kg、8kg。犬齡10個月以上，體重10公斤及以下。

現有包裝

2kg

8kg

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維持體重

合宜卡路里含量滿足小型成犬的特定能量需求，有助犬保持理想體重。

強壯健康的骨骼

均衡的營養素有助保持骨骼健康。

充分健康支持

含綜合維生素和高消化率的營養素，有助於最佳吸收。

產品詳情

<p>加強適口性：獨特香氣滿足食慾。<br></p>