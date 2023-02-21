MNA+12 小型老犬12+ 歲以上專用乾糧

成分

成分：玉米、脫水禽肉蛋白、米、小麥麵粉、動物脂肪、小麥麩質*、玉米麩質、水解動物蛋白、小麥、大麥、甜菜漿、礦物質、魚油、大豆油、酵母產品、果寡糖、裂殖壺藻油（EPA 和 DHA 來源）、酵母（甘露寡糖來源）、金盞花。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。