MNA+12 小型老犬12+ 歲以上專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 1.5kg。犬齡12歲以上，體重10公斤及以下。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
維持體重
合宜卡路里含量滿足小型老犬的特定能量需求，有助犬保持理想體重。
強壯健康的骨骼
均衡的營養素有助保持骨骼健康。
終身活力支持
富含必需營養素（EPA/DHA 和綜合維生素），有助終生維持活力。
成分：玉米、脫水禽肉蛋白、米、小麥麵粉、動物脂肪、小麥麩質*、玉米麩質、水解動物蛋白、小麥、大麥、甜菜漿、礦物質、魚油、大豆油、酵母產品、果寡糖、裂殖壺藻油（EPA 和 DHA 來源）、酵母（甘露寡糖來源）、金盞花。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素 A 21900 IU、維生素 D3 1000 IU、鐵 37mg、碘 3.7mg、銅11mg、錳 48mg、鋅 136mg、硒 0.09mg; 保存劑 ; 抗氧化物。
營養成分分析：水分9.5%、蛋白質 26 %、脂肪 14 %、纖維素 1.5 %、灰分 5.5 %。
|體重
( 公斤 )
|狗狗活動量
輕度
|狗狗活動量
中度
|狗狗活動量
重度
|2
|41 g
|48 g
|55 g
|4
|70 g
|81 g
|92 g
|6
|94 g
|109 g
|124 g
|8
|117 g
|136 g
|154 g
|10
|139 g
|161 g
|182 g
產品詳情
<p>加強適口性：獨特香氣滿足食慾。<br></p>