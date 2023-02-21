DMMN 皮膚保健小型成犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 3kg, 8kg 10月齡以上小型成犬適用(成犬體重10公斤以下)
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
8kg
水解蛋白低敏配方
水解蛋白低敏配方，提供精準均衡營養，幫助維持皮膚健康。
維持皮膚健康
豐富Omega 3與Omega 6，富含GLA、EPA、以及DHA，幫助維持皮膚健康。
91%飼主連續餵食2個月後滿意產品表現*
*皇家研發中心數據證實，91%飼主在連續餵食本配方2個月後，滿意產品表現。
成分：米、植物分離蛋白*、小麥、動物脂肪、玉米麩質、脫殼燕麥、玉米、水解動物蛋白、礦物質、大豆油、甜菜漿、魚油、亞麻籽、果寡糖、琉璃苣油、金盞花。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 25.5%、脂肪 17%、纖維素 1.4% 、灰分 5.3%。
|成犬體重
|狗狗活動量
輕度
|狗狗活動量
中度
|狗狗活動量
重度
|1 kg
|24 g (2/8 杯)
|27 g (2/8 杯)
|31 g (2/8 杯)
|3 kg
|54 g (4/8 杯)
|63 g (5/8 杯)
|71 g (5/8 杯)
|6 kg
|91 g (7/8 杯)
|105 g (1 杯)
|120 g (1+1/8 杯)
|10 kg
|133 g (1+2/8 杯)
|154 g (1+3/8 杯)
|175 g (1+5/8 杯)