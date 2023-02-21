MNPW 小型幼犬主食濕糧

MNPW 小型幼犬主食濕糧

犬主食濕糧

供應包裝 85g, 12 x 85g、成犬體重 10公斤以下

現有包裝

1 x 85g

12 x 85g

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專為幼犬乳牙設計的柔軟質地

特別適合幼犬的大小、質地、口感。

維持天然免疫力

添加具科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展。

支持大腦發育

添加ω-3脂肪酸（DHA）有助支持幼犬的大腦發育並有助幼犬在早期訓練期間的學習。

產品詳情

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