MNPW 小型幼犬主食濕糧
犬主食濕糧
供應包裝 85g, 12 x 85g、成犬體重 10公斤以下
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
專為幼犬乳牙設計的柔軟質地
特別適合幼犬的大小、質地、口感。
維持天然免疫力
添加具科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展。
支持大腦發育
添加ω-3脂肪酸（DHA）有助支持幼犬的大腦發育並有助幼犬在早期訓練期間的學習。
成分：肉及相關產品、油脂、穀物、蔬菜纖維、礦物質、酵母。營養添加劑：維生素D3 140 IU、鐵 5 mg、碘 0.3mg、銅 2.4mg、錳 1.5mg、鋅 15mg、技術性添加劑：沸石粉 2g。" 營養成分分析：水分 79.2%、蛋白質 8%、脂肪 6%、粗纖維 1%、灰分 1.9%、NFE 3.9%。
|幼犬幾個月
|成犬預期體重 / 濕糧(包)+乾糧
|2kg
|5kg
|10kg
|2
|1+28g
|1+72g
|1+126g
|4
|1+35g
|1+89g
|1+162g
|6
|1+27g
|1+79g
|1+164g
|8
|1+19g
|1+59g
|1+129g
|10
|1+18g
|1+57g
|1+112g
*乾濕換餵之乾糧餵食量以皇家幼犬專用乾糧計算
*詳請參閱包裝