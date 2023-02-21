XSP 迷你型幼犬專用乾糧
犬乾糧
供應包裝 1.5kg、成犬體重 4公斤以下
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
幫助維持免疫力
含有經過科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展。
支持大腦發育
添加ω-3脂肪酸（DHA）經科學證明有助支持幼犬的大腦發育，並有助幼犬在早期訓練期間的學習。
幫助腸道菌叢維持平衡
極易消化性蛋白質與益生元（MOS）結合，幫助腸道菌叢維持平衡，維持消化道健康。
成分：脫水禽肉蛋白、米、玉米、小麥麩質*、動物脂肪、水解動物蛋白（家禽）、甜菜漿、礦物質、玉米麩質、大豆油、洋車前子及殼、魚油、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖及β-葡聚糖來源）（0.30%）、裂殖壺藻油(DHA來源）、金盞花、絲蘭汁。*L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑 ： 維生素A 21500國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1（鐵）41mg、E2（碘）4.1mg、E4（銅）13mg、E5（錳）53mg、E6（鋅）131mg、E8（硒）0.07mg ； 技術性添加劑 ： 沸石粉10g ； 保存劑 ； 抗氧化物。
營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 31%、脂肪 20%、粗纖維 1.5%、灰分 8.1%、NFE 29.9%