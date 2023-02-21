XSP 迷你型幼犬專用乾糧

XSP 迷你型幼犬專用乾糧

犬乾糧

供應包裝 1.5kg、成犬體重 4公斤以下

現有包裝

1.5kg

什麼才是正確的餵食量？
尋找銷售據點

幫助維持免疫力

含有經過科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展。

支持大腦發育

添加ω-3脂肪酸（DHA）經科學證明有助支持幼犬的大腦發育，並有助幼犬在早期訓練期間的學習。

幫助腸道菌叢維持平衡

極易消化性蛋白質與益生元（MOS）結合，幫助腸道菌叢維持平衡，維持消化道健康。

產品詳情

pa.productDetails.productDetailsImageAlt