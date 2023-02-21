ASD25 犬 小型成犬配方（10個月至8歲）

ASD25 犬 小型成犬配方（10個月至8歲）

犬乾糧

提供2、4公斤裝

現有包裝

2kg

4kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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消化道健康

高度易消化的配方，並含有益生元，可支持健康的消化功能

牙齒健康

飼料顆粒的物理摩擦作用，以及添加鈣結合劑，都有助於延緩牙垢的生成。

泌尿道健康

有助維持泌尿道健康並平衡尿液中的礦物質含量

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