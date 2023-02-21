EC26 犬 心臟病配方乾糧
犬乾糧
提供2、7.5公斤裝 此飲食應在臨床心臟病發作時開始使用，本配方可用於終生的營養管理。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
7.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
維持心肌健康
含有牛磺酸和左旋肉鹼等營養成 分，有助於維持心肌健康。
EPA+DHA
EPA + DHA是長鏈omega-3脂肪酸，有助於支持心血管功能。
限制鈉含量
限制鈉含量以幫助減少心臟的工作量。
成分：米、脫水禽肉蛋白、玉米粉、動物脂肪、玉米麩質、蛋粉、水解動物蛋白、礦物質、甜菜漿、魚油、蔬菜纖維、大豆油、酵母產品、果寡糖、金盞花。
營養成分分析：蛋白質：26%、脂肪：20%、灰分：4.9%、粗纖維：1.7%
|成犬體重
|瘦
|正常
|過重
|成犬體重(kg)
|僅餵食乾糧(g)
|乾溼換餵(g)
|僅餵食乾糧(g)
|乾溼換餵(g)
|僅餵食乾糧(g)
|乾溼換餵(g)
|5
|101
|68+1/4
|88
|56+1/4
|76
|44+1/4
|10
|169
|104+1/2
|149
|84+1/2
|128
|64+1/2
|20
|284
|155+1
|250
|121+1
|216
|87+1
|30
|385
|256+1
|339
|210+1
|293
|163+1
|40
|478
|349+1
|421
|291+1
|363
|234+1
乾溼換餵搭配EC26C犬心臟病配方罐頭410克。