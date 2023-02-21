EC26 犬 心臟病配方乾糧

EC26 犬 心臟病配方乾糧

犬乾糧

提供2、7.5公斤裝 此飲食應在臨床心臟病發作時開始使用，本配方可用於終生的營養管理。

現有包裝

2kg

7.5kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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維持心肌健康

含有牛磺酸和左旋肉鹼等營養成 分，有助於維持心肌健康。

EPA+DHA

EPA + DHA是長鏈omega-3脂肪酸，有助於支持心血管功能。

限制鈉含量

限制鈉含量以幫助減少心臟的工作量。

產品詳情

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