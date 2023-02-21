DSD22 犬 口腔保健小型犬配方
犬乾糧
提供1.5公斤裝 VOHC認證 法國皇家口腔保健小型犬配方已被VOHC認證可“幫助控制牙結石”，在臨床上 已被證明可以有效地減少牙結石的生成。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
幫助控制牙菌斑
臨床證明可有效減少牙菌斑的生成。
幫助清潔牙垢
顆粒的形狀和大小讓動物容易咬食且和牙齒有適當接觸。這有助於減少牙菌斑堆積和牙垢形成。
米、脫水禽肉蛋白、玉米、動物脂肪、小麥麩質**、菊苣漿、植物纖維、礦物質、水解動物蛋白、魚油、酵母菌產品、果寡糖、大豆油、丁酸鹽、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A：29000 IU、維生素D3：780 IU、鐵(3b103)：42毫克、碘(3b201， 3b202)：4.2毫克、銅(3b405，3b406)：13毫克、鎂(3b502，3b504)：55毫克、鋅(3b603 ，3b605，3b606)：142毫克、硒(3b801，3b811，3b812)：0.09毫克 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克 風味添加劑：茶葉萃取物(多酚來源)：700毫克 保存劑 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。
蛋白質：22%、脂肪：17%、灰分：6.2%、粗纖維：3.4%、鈉：0.79%