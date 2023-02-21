DSD22 犬 口腔保健小型犬配方

DSD22 犬 口腔保健小型犬配方

犬乾糧

提供1.5公斤裝 VOHC認證 法國皇家口腔保健小型犬配方已被VOHC認證可“幫助控制牙結石”，在臨床上 已被證明可以有效地減少牙結石的生成。

現有包裝

1.5kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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幫助控制牙菌斑

臨床證明可有效減少牙菌斑的生成。

幫助清潔牙垢

顆粒的形狀和大小讓動物容易咬食且和牙齒有適當接觸。這有助於減少牙菌斑堆積和牙垢形成。

產品詳情

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