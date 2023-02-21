FR23 犬 腸胃道高纖配方乾糧

FR23 犬 腸胃道高纖配方乾糧

犬乾糧

提供2公斤裝 餵食的持續時間取決於腸胃道症狀的嚴重程度。 少量多餐有助於維護消化機能。

現有包裝

2kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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營養好消化

高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。

高纖維

富含纖維的飲食與最佳的纖維混 合比例，有助於刺激腸道蠕動。

提供適當的能量

儘管纖維含量高，仍可提供適當的能量。.

產品詳情

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