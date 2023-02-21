FR23 犬 腸胃道高纖配方乾糧
犬乾糧
提供2公斤裝 餵食的持續時間取決於腸胃道症狀的嚴重程度。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
營養好消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。
高纖維
富含纖維的飲食與最佳的纖維混 合比例，有助於刺激腸道蠕動。
提供適當的能量
儘管纖維含量高，仍可提供適當的能量。.
成分: 植物纖維、米、動物脂肪、脫水禽肉蛋白、玉米、小麥、玉米麩質、脫水豬肉蛋白、 小麥麩質、礦物質、水解家禽肝臟、甜菜漿、大豆油、魚油、洋車前子殼和籽、酵母產品、水解動物蛋白、果寡糖(0.5％)、水解酵母(甘露寡糖的來源)(0.2％)、金盞花。
營養添加物：維生素A：16500 IU，維生素D3：1100 IU，鐵(3b103)：47毫克，碘(3b201 ，3b202)：4.7毫克，銅(3b405，3b406)：14毫克，錳(3b502，3b504)： 61毫克，鋅(3b603 ，3b605，3b606)：143毫克，硒(3b801，3b811，3b812)：0.09毫克。 - 技術添加劑：斜發沸石10克。 - 防腐劑 - 抗氧化劑
*LIP：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性
|瘦
|正常
|過重
|犬的體重（公斤）
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|2
|65
|6/8
|57
|5/8
|50
|5/8
|4
|110
|1+2/8
|97
|1+1/8
|83
|7/8
|6
|149
|1+5/8
|131
|1+4/8
|113
|1+2/8
|8
|185
|2+1/8
|163
|1+7/8
|140
|1+5/8
|10
|218
|2+4/8
|192
|2+1/8
|166
|1+7/8
|15
|296
|3+3/8
|260
|2+7/8
|225
|2+4/8
|20
|367
|4+1/8
|323
|3+5/8
|279
|3+1/8
|25
|434
|4+7/8
|382
|4+2/8
|330
|3+6/8
|30
|498
|5+5/8
|438
|4+7/8
|378
|4+2/8
|35
|559
|6+2/8
|492
|5+4/8
|425
|4+6/8
|40
|618
|7
|544
|6+1/8
|469
|5+2/8
|45
|675
|7+5/8
|594
|6+6/8
|513
|5+6/8
|50
|730
|8+2/8
|643
|7+2/8
|555
|6+2/8
|55
|784
|8+7/8
|690
|7+6/8
|596
|6+6/8
|60
|837
|9+3/8
|737
|8+2/8
|636
|7+1/8
|70
|940
|10+5/8
|827
|9+3/8
|714
|8
|80
|1039
|11+6/8
|914
|10+2/8
|789
|8+7/8