首頁成犬與幼犬的食物獸醫推薦營養配方LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方
LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方

LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方

犬乾糧

現有包裝

3 kgkg 3

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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產品詳情

產品特色

低脂肪

幫助急性胰臟炎的消化健康及需要限制脂肪的犬隻

幫助消化

高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康

均衡纖維

添加均衡的纖維含量，即使降低脂肪量也能提供需要的熱量

水解蛋白

高度易消化的水解大豆蛋白，降低可能導致腸胃道症狀復發的食物過敏風險

營養資訊