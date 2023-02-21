LFDR25 犬 腸胃道低脂+低過敏專用配方

產品詳情
產品特色
低脂肪
幫助急性胰臟炎的消化健康及需要限制脂肪的犬隻
幫助消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康
均衡纖維
添加均衡的纖維含量，即使降低脂肪量也能提供需要的熱量
水解蛋白
高度易消化的水解大豆蛋白，降低可能導致腸胃道症狀復發的食物過敏風險
營養資訊
<meta charset="UTF-8"> <title>每日建議餵食量</title> <style> body { font-family: "Noto Sans TC", "Microsoft JhengHei", sans-serif; background: #f7f7f7; padding: 20px; } table { border-collapse: collapse; margin: auto; background: #ffffff; min-width: 820px; } caption { font-size: 20px; font-weight: bold; padding: 10px; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 10px; text-align: center; white-space: nowrap; } thead th { background: #f1f1f1; font-weight: 600; } tbody tr:nth-child(even) { background: #fafafa; } </style>
|犬的體重
|體型
|過輕
|正常
|過重
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|克數
|杯數
|2 公斤
|60
|1
|53
|7/8
|46
|6/8
|4 公斤
|101
|1+5/8
|89
|1+3/8
|77
|1+2/8
|6 公斤
|137
|2+2/8
|120
|1+7/8
|104
|1+5/8
|8 公斤
|169
|2+6/8
|149
|2+3/8
|129
|2+1/8
|10 公斤
|200
|3+2/8
|176
|2+7/8
|152
|2+3/8
|15 公斤
|272
|4+3/8
|239
|3+7/8
|206
|3+2/8
|20 公斤
|337
|5+3/8
|297
|4+6/8
|256
|4+1/8
|25 公斤
|398
|6+3/8
|351
|5+5/8
|303
|4+7/8
|30 公斤
|457
|7+3/8
|402
|6+4/8
|347
|5+4/8
|35 公斤
|513
|8+2/8
|451
|7+2/8
|390
|6+2/8
|40 公斤
|567
|9+1/8
|499
|8
|431
|6+7/8
|45 公斤
|619
|9+7/8
|545
|8+6/8
|471
|7+4/8
|50 公斤
|670
|10+6/8
|590
|9+4/8
|509
|8+1/8
|55 公斤
|720
|11+4/8
|633
|10+1/8
|547
|8+6/8
|60 公斤
|768
|12+2/8
|676
|10+7/8
|584
|9+3/8
|70 公斤
|862
|13+7/8
|759
|12+1/8
|655
|10+4/8
|80 公斤
|953
|15+2/8
|839
|13+4/8
|724
|11+5/8