LF22 犬 腸胃道低脂配方乾糧
犬乾糧
提供1.5公斤、6公斤裝 餵食的持續時間取決於症狀的嚴重程度。少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
6kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
高易消化配方
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康
低脂肪
低脂肪，幫助急性胰臟炎的消化健康及需要限制脂肪的犬
均衡的纖維含量
添加均衡的纖維含量，即使降低脂肪量也能提供需要的熱量
成分分析：蛋白質22%脂肪7%粗纖維1.8%代謝能量346.5.大卡 含完整綜合維生素及礦物質.Omega-6 3.26%及Omega-3 0.76%脂肪酸、EPA+DHA 0.31%
成份：米、脫水禽肉蛋白、小麥、大麥、水解動物蛋白、甜菜漿、動物脂肪、酵母產品、礦物質、魚油、檸檬酸酯化棕櫚酸及硬脂酸單酸甘油酯及甘油二酸酯、洋車前子殼及籽、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖的來源)、金盞花。
添加劑（公斤）**營養添加劑：維生素A 16500 IU、維生素D3 1000 IU、E1(鐵)42毫克、E2(碘)4.2毫克、E4 (銅)13毫克、E5(錳)55毫克、E6(鋅)137毫克、E8(硒)0.07毫克 添加劑：沸石粉5克 保存劑 抗氧化物 **數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。