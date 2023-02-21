LF22C 犬 腸胃道低脂配方罐頭
犬主食濕糧
提供420公克罐裝。 餵食的持續時間取決於症狀的嚴重程度。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 410g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
低脂
低脂肪，幫助急性胰臟炎的消化健康及需要限制脂肪的犬隻。
均衡纖維
添加均衡的纖維含量，即使降低脂肪量也能提供需要的熱量。
幫助消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動和消化道健康。
成分: 豬肉副產品、米粉、玉米粗粉、家禽副產品、豬血漿蛋白、玉米粉、纖維素、礦物質、甜菜漿、魚油、酵母及其相關產物、金盞花。 營養成分分析：蛋白質 8%、脂肪 1.7%、粗纖維 1.4%。
|體重（公斤）
|瘦
|正常
|過重
|-
|僅餵食濕糧
|乾濕換餵
|僅餵食濕糧
|乾濕換餵
|僅餵食濕糧
|乾濕換餵
|5
|1
|62g+1/2罐
|1
|47g+1/2罐
|3/4
|33g+1/2罐
|10
|1+3/4
|144g+1/2罐
|1+2/4
|120g+1/2罐
|1+1/4
|95g+1/2罐
|20
|3
|244g+1罐
|2+2/4
|183g+1罐
|2+1/4
|142g+1罐
|30
|4
|345g+1罐
|3+2/4
|289g+1罐
|3
|234g+1罐
|40
|5
|456g+1罐
|4+1/4
|387g+1罐
|3+3/4
|318g+1罐