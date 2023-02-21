LSD22 犬 腸胃道低脂小型犬配方乾糧
犬乾糧
提供1.5公斤、3公斤裝 餵食的持續時間取決於症狀的嚴重程度。少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
營養好消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。
低脂肪
低脂肪，幫助急性胰臟炎的消化健康及需要限制脂肪的犬。
均衡纖維
添加均衡的纖維含量，即使降低脂肪量也能提供需要的熱量。
成分：米、脫水禽肉蛋白、小麥、大麥、水解動物蛋白、甜菜漿、動物脂肪、礦物質、酵母 產品、魚油、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、洋車前子殼與籽、果寡糖(0.48％)、水解酵母(甘 露寡糖的來源)(0.19％)、金盞花。
營養添加物：維生素A：16500 IU，維生素D3：1000 IU，鐵(3b103)：45毫克，碘(3b201， 3b202)：4.5毫克，銅(3b405，3b406)：14毫克，錳(3b502，3b504)： 58毫克，鋅(3b603， 3b605，3b606)：135毫克，硒(3b801，3b811，3b812)：0.08毫克。 - 技術添加劑：斜發沸石5克。 - 防腐劑 - 抗氧化劑。***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。