GIM23 犬 腸胃道低卡路里配方乾糧
犬乾糧
提供2公斤裝 在急性腸胃病的情況下，需要持續食用此配方至少三週才能使小腸絨毛再生。 在慢性腸胃病的情況下，長期餵養可能是必要的/有益的。 少量多餐有助於維護消化機能。
現有包裝
2kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
低卡路里
低卡路里含量有助於維持理想的體重。
營養好消化
高易消化配方搭配均衡纖維，添加益生元幫助腸道蠕動盒消化道健康。
高適口性
高適口性可改善食欲不振的寵物主動進食的慾望。
成分: 米**、脫水禽肉蛋白**、玉米**、水解動物蛋白**、動物脂肪**、甜菜漿、蛋粉**、植 物纖維、礦物質、大豆油**、酵母產品、魚油**、洋車前子殼與耔(黏性物質的來源)、 果寡糖(0.5％)、棕櫚酸脂肪酸甘油酯、檸檬酸酯化硬脂酸**、水解酵母(甘露寡糖的來源)(0.2％)、金盞花。**高度易消化的成分
- 營養添加物：維生素A：16500 IU，維生素D3：1000 IU，鐵(3b103)：43毫克，碘(3b201， 3b202)：4.3毫克，銅(3b405，3b406)：13毫克，錳(3b502，3b504)： 56毫克，鋅(3b603， 3b605，3b606)：135毫克，硒(3b801，3b811，3b812)：0.08毫克。 - 技術添加劑：斜發沸石5公克。 - 防腐劑 - 抗氧化劑
*LIP：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性