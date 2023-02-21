HF16 犬 肝臟配方
犬乾糧
餵食的持續時間可能會根據病理情況而有所不同。疾病初期建議餵食時間最長為6個月，但若患有慢性疾病，可能需要終生餵食。為了減少餐後肝負荷，建議將每日的建議攝取量分為幾餐給予。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
6kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
低銅
低銅有助於減少其在肝細胞中的積累
高熱量
高熱量可減少每餐進食量，進而減少消化道負擔
高消化率蛋白配方
在慢性肝功能不全的情況下，高消化率蛋白可保護肝臟
營養成分分析：蛋白質16%脂肪16%粗纖維1.9%代謝能量390.9大卡含完整綜合維生素及礦物質.Omega-6 3.97%及Omega-3 0.69%脂肪酸、EPA+DHA 0.2%
成分：米**、玉米**、動物脂肪、大豆分離蛋白、甜菜漿、水解動物蛋白、礦物質、大豆油 、植物纖維、魚油、果寡糖、金盞花。蛋白質來源：大豆分離蛋白、水解動物蛋白。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性
添加劑（公斤）***：營養添加劑：維生素A 17500 IU、維生素D3 1100 IU、E1(鐵)113毫克、E2(碘)5.5毫克、E5 (錳)52毫克、E6(鋅)143毫克、E8(硒)0.37毫克 保存劑 抗氧化物***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。