HF16 犬 肝臟配方

HF16 犬 肝臟配方

犬乾糧

餵食的持續時間可能會根據病理情況而有所不同。疾病初期建議餵食時間最長為6個月，但若患有慢性疾病，可能需要終生餵食。為了減少餐後肝負荷，建議將每日的建議攝取量分為幾餐給予。

現有包裝

1.5kg

6kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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低銅

低銅有助於減少其在肝細胞中的積累

高熱量

高熱量可減少每餐進食量，進而減少消化道負擔

高消化率蛋白配方

在慢性肝功能不全的情況下，高消化率蛋白可保護肝臟

產品詳情

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