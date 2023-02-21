MSD25 狗 小型老犬配方（8歲以上）

MSD25 狗 小型老犬配方（8歲以上）

犬乾糧

提供1.5公斤、3.5公斤裝 可增加活力，並著重在腦、心臟和腎臟的健康，均衡的配方可維持標準體態和 牙齒保健。

現有包裝

1.5kg

3.5kg

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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活力與大腦健康

年齡可能會影響犬的重要系統，包括腎臟、心臟和腦部功能。此配方包括一系列有助於維持活力的營養素

維持肌肉量

一種特殊的平衡配方，隨著年齡的增長，依然可維持肌肉質量

牙齒健康

飼料顆粒的機械作用，以及添加鈣結合劑，都有助於延緩牙垢的生成。

產品詳情

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