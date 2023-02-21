MSD25 狗 小型老犬配方（8歲以上）
犬乾糧
提供1.5公斤、3.5公斤裝 可增加活力，並著重在腦、心臟和腎臟的健康，均衡的配方可維持標準體態和 牙齒保健。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
活力與大腦健康
年齡可能會影響犬的重要系統，包括腎臟、心臟和腦部功能。此配方包括一系列有助於維持活力的營養素
維持肌肉量
一種特殊的平衡配方，隨著年齡的增長，依然可維持肌肉質量
牙齒健康
飼料顆粒的機械作用，以及添加鈣結合劑，都有助於延緩牙垢的生成。
玉米、脫水禽肉蛋白、小麥粉、小麥、植物纖維、動物脂肪、脫水豬肉蛋白、玉米麩質、水解動物蛋白、小麥麩質**、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、乾番茄漿(茄紅素來源)(0.84％)、果寡糖、琉璃苣油、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A：29500 IU、維生素D3：800 IU、鐵(3b103)：37毫克、碘(3b201， 3b202)：3.9毫克、銅(3b405，3b406)：12毫克、鎂(3b502，3b504)：50毫克、鋅(3b603 ，3b605，3b606)：137毫克、硒(3b801，3b811，3b812)：0.08毫克 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克、三聚磷酸鈉：3.5克、卵磷脂：2.6克 感官添加劑：茶提取物(多酚來源)：150毫克 保存劑 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。 本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境
蛋白質：25%、脂肪：14%、灰分：6.2%、粗纖維：7%、鈉：0.87%