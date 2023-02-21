NSD30 犬 絕育小型犬配方

NSD30 犬 絕育小型犬配方

犬乾糧

提供1.5公斤裝

現有包裝

1.5kg

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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理想體態

調整過的配方和卡路里可以幫助犬隻保持理想的體重。同時透過混合多種纖維來增加飽足感

消化道健康

高度易消化的配方，並含有益生元，可支持消化功能健康

牙齒健康

飼料顆粒的物理摩擦作用，以及添加鈣結合劑，都有助於延緩牙垢的生成。

產品詳情

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