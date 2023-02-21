NSD30 犬 絕育小型犬配方
犬乾糧
提供1.5公斤裝
現有包裝
1.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
理想體態
調整過的配方和卡路里可以幫助犬隻保持理想的體重。同時透過混合多種纖維來增加飽足感
消化道健康
高度易消化的配方，並含有益生元，可支持消化功能健康
牙齒健康
飼料顆粒的物理摩擦作用，以及添加鈣結合劑，都有助於延緩牙垢的生成。
大麥、玉米、脫水豬肉蛋白、脫水禽肉蛋白、小麥粉、植物纖維、小麥麩質**、水解動物蛋白、動物脂肪、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、洋車前子穀與籽(0.5％)、果寡糖(0.49％)、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
營養添加劑：維生素A：29500 IU、維生素D3：800 IU、鐵(3b103)：37毫克、碘(3b201， 3b202)：3.7毫克、銅(3b405，3b406)：11毫克、鎂(3b502，3b504)：48毫克、鋅(3b603 ，3b605，3b606)：132毫克、硒(3b801，3b811，3b812)：0.08毫克 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克、三聚磷酸鈉：3.5克 保存劑 抗氧化劑 ***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。 本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境
蛋白質：30%、脂肪：11%、灰分：7.3%、粗纖維：6.6%、鈉：0.78%