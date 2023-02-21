貓/犬 恢復期營養補給配方罐頭
犬主食濕糧
每罐195公克 請依據獸醫師的評估，在完全康復前給予此配方飲食。 若目前採取其他的飲食方式，則在寵物飲食中加入恢復期營養補給配方則會需要一段食 物的轉換過渡期。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 195g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
高熱量
高熱量可在減少餵食量的情況下 ，提供日常熱量需求。
可適用於餵食管
特殊的質地，有利於透過針筒和餵食管餵食。
高蛋白
高蛋白有助於在住院和恢復期間 維持肌肉量。
成分: 家禽副產品**、雞肉**、水解豬明膠**、玉米澱粉混合物**、纖維素、魚油、酪蛋白** 、礦物質、精製葵花籽油、洋車前子殼和籽、果寡糖、金盞花、 酵母及其相關產物。**高度易消化的成分
營養添加物：維生素A：1500 IU，維生素D3：195 IU，鐵(3b103)：12毫克，碘(3b202)： 0.6毫克，銅(3b405，3b406)：2.5毫克，錳(3b502，3b503，3b504)： 10.1毫克鋅(3b603, 3b605, 3b606)：37毫克。***數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中的含量。