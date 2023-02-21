貓/犬 恢復期營養補給配方罐頭

貓/犬 恢復期營養補給配方罐頭

犬主食濕糧

每罐195公克 請依據獸醫師的評估，在完全康復前給予此配方飲食。 若目前採取其他的飲食方式，則在寵物飲食中加入恢復期營養補給配方則會需要一段食 物的轉換過渡期。

現有包裝

1 x 195g

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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高熱量

高熱量可在減少餵食量的情況下 ，提供日常熱量需求。

可適用於餵食管

特殊的質地，有利於透過針筒和餵食管餵食。

高蛋白

高蛋白有助於在住院和恢復期間 維持肌肉量。

產品詳情

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