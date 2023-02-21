LP18 犬 泌尿道配方乾糧
犬乾糧
提供2、7.5公斤裝 建議在使用前先徵詢獸醫師的意見。溶解磷酸銨鎂結石需時5-12週，並須持續 連續餵食達6個月才能降低結石的復發。之後應定期地透過獸醫師對犬隻進行 重新評估，以提供其終身健康的相關建議。請隨時補充犬隻的水份攝取。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
7.5kg
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
減少鎂含量
減少鎂含量以幫助降低磷酸銨鎂結石形成的風險
尿液稀釋
尿液稀釋並增加尿量，不利磷酸銨鎂和草酸鈣結石的生成
降低下泌尿道結石風險
酸化尿液溶解磷酸銨鎂結石
尿液飽和度控制
有助於降低磷酸銨鎂和草酸鈣結晶形成的離子濃度
營養成分分析：(每100克餵食量)蛋白質18%脂肪17%粗纖維2.2%代謝能量388大卡 含完整綜合維生素及礦物質.Omega-6 3.59%及Omega-3 0.63%脂肪酸、EPA+DHA 0.21%※重量詳見包裝標示
成分：玉米粉、米、動物脂肪、脫水禽肉蛋白、玉米麩質、礦物質、水解動物蛋白、植物纖 維、大豆油、魚油、果寡醣、以檸檬酸脂化的棕櫚酸和硬脂酸單酸甘油脂和二酸甘油 脂、小麥粉、金盞花。 蛋白質來源：脫水禽肉蛋白、玉米麩質、水解動物蛋白。
添加劑（公斤）**營養添加劑：維生素A 15500 IU、維生素D3 1000 IU、E1(鐵)36毫克、E2(碘)3.6毫克、E4 (銅)11毫克、E5(錳)47毫克、E6(鋅)147毫克、E8(硒)0.06毫克 保存劑 抗氧化物 **數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。 本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境
|犬的體重
|瘦
|正常
|過重
|克數
|克數
|克數
|2公斤
|54
|48
|41
|10公斤
|181
|160
|138
|30公斤
|413
|364
|314
|40公斤
|513
|451
|390
|55公斤
|651
|573
|495
|80公斤
|862
|759
|655