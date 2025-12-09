Más de 50 años de Nutrición-Salud
En Royal Canin, llevamos desde 1968 trabajando para que la nutrición sea la principal medicina de gatos y perros. Esta es nuestra forma de hacer "a better world for pets" (un mundo mejor para las mascotas).
1968: Nuestra pasión por la salud de las mascotas a través de la nutrición comenzó con un hombre.
Jean Cathary nació en mayo de 1927 en la pequeña ciudad francesa de Puy-en-Velay. Él comenzó su carrera veterinaria trabajando con caballos y toros. Con los años, empezó a creer que los alimentos podían afectar la salud de los animales. En 1968, crea la "sopa amarilla" para perros. Se registra la marca ROYAL CANIN®.
1972: Bienvenue a Le Group Guyomarc'h
El grupo Guyomarc'h adquiere la compañía ROYAL CANIN, y aporta su experiencia en precisión nutricional y formulación de dietas. El grupo Guyomarc'h les otorga mucha autonomía a los equipos de Royal Canin. Proporciona apoyo financiero, recursos para la investigación y el desarrollo, y cierta experiencia en estrategia y marketing, aunque la descentralización también es una de sus características.
1974: Expansión internacional
Para principios de 1974, los productos de Royal Canin se empiezan a comercializar en ocho países de Europa: Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, España, Suecia y los Países Bajos.
1980: Lanzamiento de AGR, una innovación importante
Se trata del primer alimento completo diseñado para cachorros de razas grandes. AGR fue elogiado por criadores de todo el mundo y, durante más de 15 años, se lo consideró el “alimento de referencia”.
1982: Un lugar en la cultura francesa
Un perro corriendo libre: un anuncio legendario. Este comercial, que incluye la banda sonora de la película "El profesional" compuesta por Ennio Morricone, se convirtió en parte de la cultura popular francesa.
1985
La marca ROYAL CANIN se lanza en EE. UU. con cuatro importadores.
1990: Nuevo dueño. Nueva estrategia. Misma filosofía
Paribas Affaires Industrielles compra Guyomarc’h Groupe. Esto se traduce en un gran cambio en la dirección estratégica, mayor ambición y desarrollo global. Nuestra filosofía sigue siendo la misma: hacer un mundo mejor para las mascotas.
1994: Pionero en la nutrición felina
Lanzamiento de la gama RCFI, una triple revolución en alimento para gatos. Este producto ofrece nutrición premium con alimentos secos y distribución especializada, a través de criadores y veterinarios, mientras que el resto del mercado de alimentos para gatos vende alimentos húmedos a través de supermercados.
1997: Publicaciones de Royal Canin: un nuevo capítulo
Lanzamos la Enciclopedia de perros de ROYAL CANIN y, un año después, la Enciclopedia de gatos. Los autores recibieron el Gran Premio de la Academia de Veterinaria.
1997: Nutrición específica según el tamaño
Tras años de investigación y desarrollo, se lanza RCCI SIZE. Se trata del primer programa nutricional del mundo basado en el tamaño y la edad de los perros.
1999: Nutrición específica para cada raza
Nuestro primer alimento específico para una raza. La croqueta con forma de almendra se diseñó especialmente para trabajar con la estructura de la mandíbula y los hábitos alimenticios de los gatos Persa, mientras que su composición nutricional se diseñó para satisfacer sus necesidades de salud únicas.
2001: Una reunión de conocimiento
La primera reunión científica en Montpellier reúne a 150 veterinarios de toda Europa para hablar sobre nutrición y bienestar de las mascotas. También se inaugura el nuevo campus en Aimargues. Es un centro de excelencia, y todas las actividades se realizan en instalaciones de vanguardia en los alrededores de la fábrica: Investigación y desarrollo, criaderos, sede y filial francesa.
2002: Una nueva familia: Mars
ROYAL CANIN SAS ahora es parte de Mars Inc.
2003: Lo mejor de ambos mundos
Lanzamiento de la nueva gama de dietas veterinarias VDiet, que nace de la asociación entre ROYAL CANIN Research y Waltham Centre for Pet Nutrition (WCPN).
2003: Lo mejor de ambos mundos
Lanzamiento de la nueva y exclusiva gama veterinaria VDiet, que nace de la asociación entre ROYAL CANIN Research y el Waltham Centre for Pet Nutrition (WCPN).
2005
Una clínica de vanguardia para tratar la obesidad. En colaboración con Waltham Centre for Pet Nutrition (WCPN), apoyamos la creación de la primera clínica europea de control de peso en Liverpool, Reino Unido.
2009: Lanzamiento de nuestra gama de alimento húmedo
Royal Canin ingresa en la categoría de alimentos húmedos en el comercio minorista especializado en mascotas con el lanzamiento de su gama húmeda Feline Health Nutrition®.
2009: El último continente
Con la apertura de la primera fábrica en Asia, ahora tenemos nueve plantas para fabricar nuestros productos. Royal Canin ahora fabrica y suministra sus productos en todos los continentes, excepto en la Antártida.
2012: Anallergenic, una innovación arrolladora
Nos llevó 10 años de investigación llegar a la primera herramienta de diagnóstico de dieta diseñada para perros con reacciones alérgicas. Esta dieta es una solución nutricional innovadora que ayuda a las mascotas con alergias extremas a los alimentos. Hecha con proteínas hidrolizadas de manera extensiva (oligopéptidos), esta croqueta puede digerirse fácilmente sin ser detectada por sistemas inmunitarios extremadamente sensibles.
2014: Cada perro es único
Empezá el viaje de individualización con el lanzamiento de GHA, una prueba que analiza el ADN de los perros y les permite a los veterinarios crear planes de alimentación personalizados que reflejan el código genético individual de cada perro.
2016 - Socios de la marca
Mejor juntos: espíritu de excelencia, una visión compartida para crear un mundo mejor para las mascotas une a las marcas ROYAL CANIN con EUKANUBA.
2017 - Llevá tu perro al trabajo
Nuestro campus de Aimargues ahora tiene una política de oficina que admite mascotas. Cada perro recibe un kit de bienvenida que contiene un plato para el agua, un cartel que anuncia su presencia, una correa para los paseos, una manta, un colchón rojo y una tarjeta de identificación para que todos los "bípedos" sepan su nombre.
2017 - Lleva a tu perro al trabajo
En la actualidad, nuestro campus de Aimargues tiene una política de admisión de mascotas en la oficina u oficina "pet-friendly". Cada perro recibe un kit de bienvenida compuesto por un cuenco para beber, un cartel que anuncia su presencia, una correa para pasear, una mantita, un colchón rojo y una chapa de identificación para que todos los "bípedos" sepan su nombre.
2018 - Desarrollo de infraestructura
La apertura de nuestra 15ª fábrica en Gimje, Corea del Sur, nos permite una mayor expansión en Asia Oriental. Al mismo tiempo, la extensión de nuestro Campus con el centro de innovación global nos permite impulsar nuestra misión de crear un mundo mejor para las mascotas.
Nuestros valores
Obtené más información sobre las ideas y los valores que dan forma al papel de Royal Canin en el mundo.
Nutrición específica
Nuestro trabajo se basa en una vasta y creciente comprensión científica de la salud y la nutrición de las mascotas.