La primera reunión científica en Montpellier reúne a 150 veterinarios de toda Europa para hablar sobre nutrición y bienestar de las mascotas. También se inaugura el nuevo campus en Aimargues. Es un centro de excelencia, y todas las actividades se realizan en instalaciones de vanguardia en los alrededores de la fábrica: Investigación y desarrollo, criaderos, sede y filial francesa.