Por eso el 8 de diciembre de 2020, creamos la Fundación Royal Canin, cuyo objetivo es demostrar que los perros y los gatos tienen un lugar especial en la sociedad, respaldando proyectos clave que hacen que el mundo sea más amable y gentil tanto para las personas como para las mascotas.

"Queríamos destacar los numerosos beneficios que los perros y los gastos proporcionan a nuestra vida y asimismo financiar proyectos que respalden el rol positivo de las mascotas en la salud y el bienestar de las personas", dijo Fabrice Mathieu, Director de Sustentabilidad Global y Administrador de la Fundación Royal Canin.

La Fundación Royal Canin brinda respaldo financiero y de organización para proyectos en todo el mundo, fomentando la ayuda que las mascotas proporcionan para la salud y el bienestar de las personas. Estos proyectos cubren tres áreas clave: Perros de trabajo para la salud y bienestar, mascotas que brindan apoyo a la salud humana, mascotas que brindan apoyo a la salud mental.

En 2021, el Consejo de la Fundación destinará cerca de 1 millón de dólares para apoyar más de 10 proyectos seleccionados entre 44, que fueron propuestos y votados por los Asociados de Royal Canin.

Detección del cáncer de mama mediante perros . La Fundación apoya al Instituto Curie francés en su proyecto “Kdog”, cuyo objetivo consiste en desarrollar una metodología clara y eficaz para la detección del cáncer por parte de los perros. El cáncer de mama tiene un olor que los perros pueden detectar con un porcentaje de éxito superior al 90% durante las pruebas. El proyecto Kdog tiene intención de desarrollar un conjunto de herramientas científicas con instrumentos y protocolos, capacitación para la obtención de certificaciones y directrices para las comunidades científicas que se dedican a la detección médica.

Capacitación certificada para adiestradores y entrenadores de perros para detección médica . Se trata de un proyecto francés y canadiense que se basa en la capacidad de los perros para detectar enfermedades graves de seres humanos como el cáncer, las convulsiones, la enfermedad de Parkinson y el COVID-19. Facultades veterinarias francesas y canadienses, especialistas que respaldan a los adiestradores de perros y universidades de medicina se asocian para poner en marcha un programa de capacitación certificada para adiestradores de perros para detección médica, con el objeto de proporcionar una metodología estándar y reunir conocimientos para esta disciplina. Esta metodología pasará a formar parte del conjunto de herramientas científicas desarrolladas por el Instituto Curie (Francia) y estará a disposición de cualquier equipo que tenga intención de desarrollar un protocolo de detección junto a los perros.

Adiestramiento de perros para detección médica con el objeto de detectar COVID-19 . Medical Detection Dogs es una entidad de beneficencia registrada británica que investiga la capacidad de los perros para detectar el olor de las enfermedades de seres humanos. La Fundación está apoyando un proyecto para establecer si la enfermedad COVID-19 tiene un olor que los perros podrían identificar mediante adiestramiento. También tiene un segundo objetivo que consiste en desplegar perros detectores de enfermedades en puertos de acceso y en espacios públicos para realizar una detección rápida y no invasiva de COVID-19.

Perros para el entrenamiento de habilidades de comunicación en niños con autismo . En Polonia, la asociación Po To Jestem se especializa en el adiestramiento de perros para terapias asistidas con animales y para actuar como perros guía. La asociación, con el apoyo de la Fundación, hará posible la creación de una instalación para niños con Trastorno del Espectro Autista donde ellos puedan sentirse seguros. Cada semana, 20 niños con autismo podrán trabajar con perros adiestrados y adquirir habilidades de comunicación no verbal.

El lanzamiento de la Fundación es una prueba concreta del compromiso que asume Royal Canin de ser una organización con un propósito. Lo que importa es lo mucho que los perros y los gatos hacen del mundo un lugar mejor.