Obsesionados por la SaludTodo lo que hacemos se basa en nuestra pasión por la salud y el bienestar de todos los gatos y perros.
Búsqueda del conocimiento
Nuestra comprensión profunda de las necesidades de los gatos y perros es lo que nos permite desarrollar Nutrición Salud precisa para las mascotas. Así que nunca dejamos de aprender ni damos nada por sentado. Por eso, colaboramos con los principales científicos, veterinarios y expertos en conducta, y mantenemos un diálogo continuo con dueños de gatos y perros de todo el mundo.
Obsesión por la salud de las mascotas
Ponemos nuestro corazón y nuestra alma en todo lo que hacemos, y actuamos con una pasión genuina para crear un mundo mejor para las mascotas y sus dueños en todo el mundo
Las mascotas primero
Siempre ponemos las necesidades de las mascotas primero. Eso nos da un enfoque claro que dirige nuestra investigación, respalda la calidad nutricional de todos nuestros productos y ayuda a que los gatos y perros tengan vidas más largas y sanas.
Precisión completa
Nuestro profundo conocimiento y experiencia nos han dado una comprensión precisa de las necesidades de las mascotas y los nutrientes necesarios para mantenerlos de la mejor manera Esta precisión garantiza el alto rendimiento de cada aspecto de nuestros productos, desde la forma, la textura, la palatabilidad y la digestibilidad, hasta la seguridad y la trazabilidad.
Respeto por su naturaleza
Respetamos a los gatos y perros como los increíbles animales que son. Este respeto nace de un profundo conocimiento de su verdadera naturaleza y de sus necesidades funcionales únicas. Esto nos brinda información para cada decisión que tomamos sobre nuestros productos y servicios, a la vez que modela la forma en que nos comportamos como empresa.
Sustentabilidad
Nuestro enfoque respecto a la sustentabilidad garantiza que demostremos a las mascotas, a las personas y al planeta el respeto que merecen.
Obtené las respuestas que necesitás
Expertos responden a las preguntas más comunes sobre la salud de las mascotas, Royal Canin y nuestros productos.
Comprometidos con la calidad
La calidad nutricional y la seguridad del producto son la base de todo lo que hacemos en todo el mundo.