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Británico de Pelo Corto adulto de pie en blanco y negro

Un peso saludable comienza con hábitos saludables

Un peso saludable es la clave para la salud y el bienestar generales de tu gato. Te presentamos cuatro formas sencillas de mantener a tu gato en un peso y una condición corporal saludable.

Británico de Pelo Corto adulto en blanco y negro con la imagen de la Puntuación de Condición Corporal

Un peso saludable no solo se mide en la balanza

Pesar a tu gato no es la única forma de comprobar si tiene sobrepeso. Podés averiguar si tu gato está en un peso saludable consultando al veterinario sobre el uso de la Puntuación de Condición Corporal.

Forma saludable
Británico de Pelo Corto adulto en blanco y negro, saltando con una bola roja y la ilustración de un cronómetro detrás

La actividad saludable incluye el juego

El tiempo de juego es clave para mantener a tu gato estimulado, activo y en un peso saludable. La cantidad de ejercicio varía en función de factores, como la edad, el peso y la raza.

Actividad saludable
Británico de Pelo Corto adulto en blanco y negro comiendo de un recipiente rojo

Las ración diaria saludable es más pequeña de lo que se cree.

Muchos dueños de mascotas creen que su gato necesita más alimento de lo que realmente requiere. Por esto, muchos gatos son sobrealimentados, lo que puede causar el aumento de peso y generar otros problemas de salud en el gato.

Racionamiento saludable
Gatito Maine Coon en blanco y negro acostado frente a la ilustración de una curva de crecimiento

Un crecimiento saludable dura para siempre

En primer lugar, el descenso de peso es más difícil que el aumento de peso, por lo que es importante que los hábitos y las conductas saludables se establezcan desde el primer día.

Crecimiento saludable

El éxito no se trata de alcanzar un “peso perfecto”, sino de mantener este peso objetivo en el tiempo. A menos que se modifiquen los malos hábitos de forma permanente, el control de peso a largo plazo fracasará.

Alexander J. German, profesor de Small Animal Medicine, director de la Clínica Royal Canin Weight Management, Universidad de Liverpool, Reino Unido
Maine Coon adulto de pie en blanco y negro sobre un fondo blanco

Buscá una veterinaria

Si tenés alguna duda sobre la salud de tu gato, contactá a un veterinario para obtener ayuda profesional especializada.

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