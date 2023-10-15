Un peso saludable comienza con hábitos saludables
Un peso saludable es la clave para la salud y el bienestar generales de tu gato. Te presentamos cuatro formas sencillas de mantener a tu gato en un peso y una condición corporal saludable.
Un peso saludable no solo se mide en la balanza
Pesar a tu gato no es la única forma de comprobar si tiene sobrepeso. Podés averiguar si tu gato está en un peso saludable consultando al veterinario sobre el uso de la Puntuación de Condición Corporal.
La actividad saludable incluye el juego
El tiempo de juego es clave para mantener a tu gato estimulado, activo y en un peso saludable. La cantidad de ejercicio varía en función de factores, como la edad, el peso y la raza.
Las ración diaria saludable es más pequeña de lo que se cree.
Muchos dueños de mascotas creen que su gato necesita más alimento de lo que realmente requiere. Por esto, muchos gatos son sobrealimentados, lo que puede causar el aumento de peso y generar otros problemas de salud en el gato.
Un crecimiento saludable dura para siempre
En primer lugar, el descenso de peso es más difícil que el aumento de peso, por lo que es importante que los hábitos y las conductas saludables se establezcan desde el primer día.
El éxito no se trata de alcanzar un “peso perfecto”, sino de mantener este peso objetivo en el tiempo. A menos que se modifiquen los malos hábitos de forma permanente, el control de peso a largo plazo fracasará.
Buscá una veterinaria
Si tenés alguna duda sobre la salud de tu gato, contactá a un veterinario para obtener ayuda profesional especializada.