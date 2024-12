¿Te mudás con un gato? Lo que necesitás saber

Sean cuales sean sus hábitos actuales, una vez que hayas trasladado a tu gato a su nueva casa, es recomendable evitar que salga durante al menos dos o tres semanas.

Cuando estés listo para dejar salir a tu gatito (quizás hayan pasado las primeras semanas y tu gato se esté adaptando al nuevo hogar), hacélo con precaución y adoptá algunas de las estrategias que utilizaste cuando dejaste salir a tu mascota por primera vez.

Hora de comer. Dejá salir a tu gato por primera vez poco antes de la hora a la que come habitualmente. De este modo, si necesita un incentivo para volver a entrar, bastará con agitar el plato (o el conocido sonido de la lata o el paquete al abrirse).

La seguridad es lo primero. Aseguráte de que tu jardín está libre de peligros, como herramientas afiladas, plantas venenosas o espacios en los que tu gato pueda quedar atrapado, y de que esté bien cerrado.

Vía de escape. Dejá la puerta abierta para que pueda volver a entrar tan pronto como quiera. A los gatos también les gustan los escondites, como las macetas, en las que pueden sentarse y observar lo que les rodea.

Poco a poco. Empezá con breves períodos al aire libre y andá aumentando gradualmente las salidas. Al principio, no dejes salir a tu gato de noche. Las primeras veces, salí al exterior con tu gato y no lo fuerces si no está interesado, intentálo de nuevo otro día.