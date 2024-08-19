Ihr Leitfaden zur mentalen Anregung von Welpen für fröhlich wedelnde Schwänze
Als Tierhalter möchten wir nur das Beste für unsere vierbeinigen Freunde, einschließlich der Förderung ihres geistigen und körperlichen Wohlbefindens. Wir wissen, dass wir täglich mit unseren Hunden spazieren gehen müssen, damit sie körperlich gesund bleiben, aber es ist genauso wichtig, sie geistig zu fördern. Denken Sie an Puzzles, Denkspiele für Welpen und sogar Gehorsamkeitstraining als Möglichkeiten, geistige Stimulation in den Tagesablauf Ihres Welpen einzubauen. Er ist von Natur aus neugierig – dies wird dazu beitragen, dass er ein erfüllteres und bereichernderes Leben mit Ihnen führt, während er heranwächst.
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So fördert geistige Anregung das Wohlbefinden Ihres Hundes
Wenn es um geistige Stimulation bei Hunden und Welpen geht, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Anreize bieten, ohne es zu übertreiben. Ein angeregter Welpe ist aktiv, neugierig und verspielt und zeigt oft ein hohes Energieniveau sowie großes Interesse an seiner Umgebung.
Um zu beurteilen, ob Sie dieses Gleichgewicht richtig gefunden haben, müssen Sie das Verhalten Ihres Welpen verstehen, damit Sie die Anregung in seiner Umgebung erhöhen oder verringern können. Sie werden sehen, dass Ihr Hund sich mehr auf das Spiel einlässt, bereit ist, neue Tricks zu lernen, und ein allgemein zufriedenes Verhalten an den Tag legt.
Unterforderte Hunde beginnen möglicherweise, unerwünschtes Verhalten zu zeigen, wie zum Beispiel eine plötzliche Freude daran, Ihre Schuhe oder Bücher zu zerkauen. Oder Sie beobachten einen trägen Welpen, der keine Motivation für Training oder Spiel zeigt. Indem Sie auf seine Bedürfnisse eingehen, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Hund ein lebendiges und glückliches Leben führt.
Was meinen wir mit Welpenstimulation?
Mentale Stimulation bei Welpen legt den Grundstein für ein gesundes, zufriedenes Leben und hilft, zukünftige Verhaltensprobleme zu vermeiden. Als Haustierbesitzer können Sie die Gehirnentwicklung Ihres Hundes unterstützen, indem Sie langfristige Gewohnheiten aufbauen und für ein kontinuierliches Wachstum Ihres Hundes während seines gesamten Lebens sorgen. Sie werden außerdem feststellen, dass die Beschäftigung Ihres Tieres Spaß macht, eine tolle Erfahrung für die Bindung ist und Ihrem Hund hilft, Dampf oder Energie abzulassen.
- Sozialisierung: Setzen Sie ihn auf positive Weise verschiedenen Menschen, Tieren und Umgebungen aus, um sein Selbstbewusstsein zu stärken und Ängste vor dem Unbekannten zu reduzieren, während er wächst. Dadurch können Sie auch mögliche Aggressionsprobleme bei Welpen vermeiden.
- Abwechslungsreiches Spielzeug: Wechseln Sie regelmäßig welpensicheres Spielzeug und Aktivitäten aus, um die Neugierde Ihres Welpen aufrechtzuerhalten. Wie Menschen können sich auch Hunde langweilen, wenn sie wiederholt mit denselben Gegenständen konfrontiert werden, also nutzen Sie verschiedene Spielzeuge und wechseln Sie sie regelmäßig.
- Abwechslung im Training: Variieren Sie nicht nur die Spielzeuge, mit denen Sie Ihren Hund spielen lassen, sondern auch die Kommandoliste, die Sie beim Training verwenden. Wiederholungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass neue Verhaltensweisen beibehalten werden, aber eine gelegentliche Abwechslung sorgt dafür, dass es für Ihren Hund spannend bleibt. Bringen Sie ihm also hin und wieder einen neuen Trick oder eine neue Handlung bei.
- Positive Verstärkung: Belohnen Sie gewünschtes Verhalten mit Lob und Zuneigung bei der Erziehung Ihres Welpen und machen Sie die Hundeerziehung zu einer positiven Lernerfahrung. Wenn Sie Leckerlis verwenden, achten Sie darauf, dass sie aus der täglichen Futterportion stammen, damit die empfohlene tägliche Kalorienzufuhr Ihres Hundes nicht überschritten wird.
- Problemlösungsfähigkeit: Puzzlespielzeug und interaktive Spiele sind eine hervorragende Bereicherung für Welpen, die die Problemlösungsfähigkeiten Ihres neuen Haustiers herausfordern. Diese Spielzeuge fördern Erkundung und Kreativität.
- Gehorsamkeitstraining: Dies hilft bei der geistigen Entwicklung Ihres Hundes und fördert seine Disziplin. Es kann Ihnen auch helfen, gut für ihn zu sorgen, indem Sie ihm mit den Kommandos „Lass“ und „Aus“ beibringen, keine Dinge zu fressen, die er nicht sollte, oder ihn durch richtiges Rückruftraining zu schützen.
- Körperliche Bewegung: Spazierengehen, Laufen und Spielen sind für die Gesundheit Ihres Hundes genauso wichtig wie Training und kognitive Entwicklung. Seien Sie also aktiv, gehen Sie raus und nehmen Sie ihn mit auf einen Spaziergang, spielen Sie im Park oder in der Wohnung mit ihm und halten Sie ihn sowohl körperlich als auch geistig fit.
- Schnüffelzeit: Die Erkundung des Geruchssinns, d. h. alles zu erschnüffeln, was ihm interessant erscheint, auch andere Hunde, ist sehr wichtig für das geistige und allgemeine Wohlbefinden Ihres Hundes. Lieber ein kürzerer Spaziergang mit Schnüffeln als ein längerer oder gehetzter, bei dem Ihr Welpe keine Dinge aufnehmen darf.
Stimulierung der geistigen Entwicklung bei Meilensteinen der Welpen
Während Ihr Hund vom Welpen zum Seniorhund heranwächst, werden Sie miterleben, wie sich Ihr vierbeiniges Familienmitglied entwickelt und verschiedene Phasen durchläuft, die sein Verhalten und Wachstum prägen. In jeder Entwicklungsphase gibt es verschiedene Dinge, die Sie tun können, um Ihren Hund zu unterstützen und ihm zu helfen, ausgeglichen und gesund zu bleiben. Wenn Sie Ihren Welpen oder Hund in all diesen verschiedenen Phasen geistig stimulieren, hilft das auch bei der Entwicklung und Gesundheit des Welpen, und zwar sein ganzes Leben lang.
Diese verschiedenen Stadien können je nach Rasse und Größe des Hundes variieren. Größere Rassen wie Dalmatiner oder Deutsche Doggen wachsen langsamer und bleiben etwas länger im Welpenstadium. Kleinere Hunde, wie z. B. Shih Tzus oder Zwergspitze, durchlaufen die Stadien etwas schneller und erreichen den Meilenstein des Erwachsenwerdens früher.
Frühes Welpenalter
Neugeborenes bis 4 Wochen
Welpen sind wie Schwämme: Sie saugen alle sozialen Signale und grundlegenden Befehle um sich herum auf. Deshalb sollte das frühe Training auf grundlegende Welpenkommandos wie „Sitz“ und „Bleib“ ausgerichtet sein. Lassen Sie ihn die Welt erkunden, eine Bindung zu Ihnen aufbauen und sein angeborenes Interesse wecken, während er in den frühen Wochen die ersten Kommandos lernt.
Um sein Wachstum zu fördern und ihn gut zu beschäftigen, können Sie unter anderem folgende Dinge tun:
- Bieten Sie eine anregende Umgebung mit verschiedenen Materialien und Geräuschen
- Beginnen Sie mit einem grundlegenden Gehorsamstraining mit positiver Verstärkung und Leckereien, die immer von der täglichen Gesamtfuttermenge abgezogen werden
- Lassen Sie ihn in seinem eigenen Tempo wachsen
Diese frühe Entwicklungsphase hängt von der Größe Ihres Hundes ab, wobei größere Hunde oft etwas länger brauchen, um sich zu entwickeln.
Sozialisierungsphase
4 bis 12 Wochen
Ihr Welpe wird sich für alles und jeden interessieren (und vor allem für andere Hunde). Sie können in dieser Phase mit der Erstellung eines Sozialisierungsplans für Ihren Welpen beginnen. Sobald er vollständig geimpft ist, kann er lernen, mit anderen Hunden und Menschen umzugehen. Sie sollten auch mit dem Training weitermachen und versuchen, kleine Fortschritte zu erzielen.
Einige ansprechende Dinge, die Sie in seine Routine einbauen können, sind:
- Beginnen Sie mit der Sozialisierung mit neuen Welpen, Menschen und Situationen und achten Sie darauf, dass Ihr Hund sich wohlfühlt und nicht überfordert oder überreizt wird
- Setzen Sie das Training mit grundlegenden Kommandos fort und fügen Sie Rückrufbefehle sowie neue Kommandos wie „Aus“ und „Lass“ hinzu
- Welpenkurse können auch die soziale und geistige Entwicklung fördern. Wir betrachten sie als „Lernen“, aber sie können auch Spaß machen und anregend für Ihren Hund sein!
Jugendphase
3 bis 5 Monate
In der Junghund-Phase werden Sie feststellen, dass Ihr Welpe eine bessere Aufmerksamkeitsspanne hat und sich mehr auf das Training oder Beschäftigungen konzentrieren kann. Zu diesem Zeitpunkt können Sie darüber nachdenken, ein paar Welpentricks einzuführen. Sie können auch damit beginnen, Problemlösungsfähigkeiten zu trainieren, um seinen Geist zu fördern. Für Ihren Welpen ist das alles ein Spiel.
Hier sind einige Ideen, um Ihren heranwachsenden Gefährten zu beschäftigen:
- Setzen Sie das Training fort und konzentrieren Sie sich auf fortgeschrittene Kommandos wie „Pfote geben“ oder „Rolle“
- Verbringen Sie Zeit mit interaktivem Spiel im Innenbereich, beispielsweise mit Schnüffelteppichen, und betreiben Sie im Freien Aktivitäten wie grundlegendes Dufttraining. Das Schlüsselwort hier ist „spielen“.
- Denken Sie darüber nach, manchmal auch interaktive Fütterung einzubauen. Investieren Sie in Puzzles oder Slow Feeder, die die Mahlzeiten herausfordernder und spannender gestalten. Führen Sie Spielzeuge zur Verbesserung der Problemlösungsfähigkeit ein, wie etwa Hundepuzzles, und beschäftigen Sie Ihren Hund mit Aktivitäten wie Verstecken spielen.
Pubertät
6 bis 18 Monate
In der Pubertät könnten Welpen anfangen, ihre Grenzen auszutesten, oder sie könnten schwieriger zu erziehen sein oder etwas mehr Geduld erfordern. Möglicherweise werden Sie feststellen, dass Ihr Hund nicht so gut auf die zuvor erstellte Hundekommandoliste reagiert, oder dass er etwas länger braucht, um sich zu beschäftigen. Aber auf der anderen Seite kann sein Interesse durch komplexere Aufgaben geweckt werden.
Um die Dinge am Laufen zu halten, sollten Sie Folgendes tun:
- Behalten Sie eine konsequente Trainingsroutine bei und arbeiten Sie an fortgeschritteneren Tricks wie „Verbeugen“ oder „Rückwärtsgehen“ sowie anderen geistigen Anregungen
- Fordern Sie Ihren Hund mit komplexeren Puzzles und Spielen wie Apportieren heraus
- Ziehen Sie in Erwägung, ihn für fortgeschrittene Gehorsamskurse anzumelden. Dies kann eine großartige Möglichkeit sein, Ihren Hund geistig anzuregen.
Hinweis: Verschiedene Hunde erreichen die Pubertät in unterschiedlichen Altersstufen. Kleinere Hunde wie Malteser erreichen die Pubertät bereits mit 6 Monaten. Mittelgroße Hunde wie Border Collies kommen mit etwa 7 Monaten in die Pubertät. Größere Rassen wie der Greyhound erreichen die Pubertät mit 8 Monaten, und Riesenhunde wie die Deutsche Dogge erreichen sie mit etwa einem Jahr.
Erwachsenenalter
1 bis 8 Jahre
Sobald er ins Erwachsenenalter kommt, werden Sie feststellen, dass er reifer wird, was ihm hilft, mehr Hundekommandos zu verstehen, mit seinen Lieblingsmenschen zu interagieren und komplexere Probleme zu lösen. Er profitiert auch von kontinuierlicher geistiger Stimulation, um seine kognitiven Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern.
Einige Dinge, die Sie tun können, um sicherzustellen, dass Ihr Hund zufrieden ist, sind:
- Halten Sie Ihren Hund mit kleinen Veränderungen in seiner Routine und mit neuen Erfahrungen geistig beschäftigt
- Führen Sie fortgeschrittene Denkspiele und Puzzles ein. Sie können Puzzles mit steigendem Schwierigkeitsgrad holen, die Ihrem Hund helfen, seine Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern.
- Durch Agility-Training können Sie Problemlösungsfähigkeiten und anspruchsvolle geistige Stimulation fördern
Hinweis: Verschiedene Hunde erreichen das Erwachsenenalter zu unterschiedlichen Zeiten. Kleinere Hunde wie Chihuahuas werden bereits mit 8–10 Monaten erwachsen. Mittelgroße Hunde wie ein Australian Shepherd werden mit etwa 12 Monaten erwachsen. Größere Rassen wie Retriever erreichen das Erwachsenenalter mit 15–16 Monaten und Riesenhunde wie Bernhardiner erreichen es mit 18 Monaten.
Reifere und Seniorhunde
Über 8 Jahre
Im Alter kann es bei Hunden zu kognitivem Abbau kommen. Wenn Sie geistige Stimulation in seinen Alltag eingebaut haben, sollte es leicht sein, dies fortzuführen und einem deutlichen Rückgang der kognitiven Fähigkeiten Ihres Hundes entgegenzuwirken. Und wenn Sie mit mentalen Übungen speziell für Hunde weitermachen, kann das helfen, dass sein Verstand bis ins hohe Alter scharf bleibt.
Einige Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten:
- Engagieren Sie sich in Aktivitäten zur Hundebeschäftigung, indem Sie das Training von Gehorsamkeit und Tricks fortsetzen
- Nehmen Sie Puzzles mit niedrigeren Schwierigkeitsgraden in seine Routine auf
- Gehen Sie in einem Tempo vor, das für ihn gut ist, und geben Sie ihm Zeit zum Ausruhen
Hinweis: Verschiedene Hunde werden in unterschiedlichem Alter zu Seniorhunden, wobei kleinere Hunde wie Yorkshire Terrier mit etwa 12 Jahren als Seniorhunde gelten. Mittelgroße Hunde wie Siberian Huskies gelten mit etwa 7–10 Jahren als Seniorhunde. Größere Rassen wie Rottweiler werden mit etwa 8 Jahren zu Seniorhunden, und Riesenrassen wie Doggen erreichen dieses Stadium mit 5–6 Jahren.
Zeit zum Spielen: acht Denkspiele für Welpen oder Hunde
Um Ihrem Welpen oder Hund zu helfen, geistig gefordert zu bleiben, finden Sie hier ein paar mentale Übungen und Gehirnspiele, Spielzeug und Aktivitäten für Welpen, die Sie nutzen können, um das Gehirn eines Hundes oder Welpen zu aktivieren und zu entwickeln.
Befüllen Sie ein Spielzeug mit hundegerechten Leckerlis und lassen Sie Ihren Welpen daran arbeiten, den Inhalt herauszuholen. Setzen Sie dieses Spielzeug nur in Maßen ein und rechnen Sie die Leckerlis auf die empfohlene tägliche Kalorienzufuhr Ihres Hundes an, um Übergewicht zu vermeiden. Oder verwenden Sie einen Teil seines Essens für das Spielzeug.
Bringen Sie Ihrem Welpen bei, seine Spielzeuge in eine Kiste oder an einen bestimmten Platz in Ihrem Haus zu räumen. Es fördert seine geistige Aktivität und bietet eine gute Gelegenheit, ihn beim Aufräumen Ihres Hauses mithelfen zu lassen.
Dies ist ein großartiges Spielzeug zur mentalen Stimulation von Welpen, mit dem Sie die Problemlösungsfähigkeiten Ihres Welpen herausfordern können. Achten Sie aber immer darauf, dass Sie Leckerlis, die Sie beim Spielen geben, von der empfohlenen täglichen Kalorienmenge Ihres Hundes abziehen, damit er in guter Form bleibt.
Verwenden Sie Haushaltsgegenstände wie Sessel, Besen und Decken, um einen Mini-Agility-Parcours in Ihrem Wohnzimmer einzurichten. Agility-Parcours wie dieser können großartige mentale Stimulationsspiele für Welpen sein.
Investieren Sie in interaktives Welpen-Spielzeug zur mentalen Stimulation, das auf die Bewegungen Ihres Welpen reagiert und für endlose Unterhaltung sorgt. Sie können auch DIY-Hundepuzzles mit Sachen basteln, die Sie daheim haben.
Ihrem Hund beizubringen, die Namen seiner Spielzeuge zu verstehen, ist ein großartiges mentales Spiel für Welpen. Beginnen Sie mit einem einzigen Spielzeug, spielen Sie mit dem Spielzeug und Ihrem Hund. Sprechen Sie während des Spielens den Namen des Spielzeugs aus. Mit der Zeit und mit Lob wird Ihr Hund in der Lage sein, den verbalen Namen mit dem Spielzeug in Verbindung zu bringen.
Jeder Besitzer würde es lieben, wenn sein Hund mit ihm sprechen würde, und mit Hundesprechbuttons können Sie das tun. Beginnen Sie mit ein paar Buttons, die Befehle oder Wörter enthalten, die er bereits kennt, oder Lieblingswörter wie „Gassi“, und erweitern Sie das Set, wenn er sich an die Benutzung der Buttons gewöhnt hat.
Verstecken Sie Leckerlis unter einem Becher, während zwei andere leere Becher daneben stehen, und lassen Sie Ihren Welpen mit der Nase das Leckerli finden. Das wird als „Becherspiel“ bezeichnet. Leckerli-Spiele sind lustig, fesselnd und geistig anregend für Ihren Hund. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die verwendeten Leckerlis von der täglichen Futtermenge oder der empfohlenen Kalorienzufuhr Ihres Hundes abziehen. Sie können auch andere Düfte verwenden, nicht nur Leckerlis, sondern auch Pflanzen, ätherische Öle oder andere Gerüche, die für Hunde unbedenklich sind, in verschiedenen Verstecken, um die Nase Ihres Welpen anzusprechen.
Bonusidee: Spielen Sie ab und zu ein Versteckspiel mit Ihrem Hund und verstecken Sie Spielzeug oder Leckerlis, damit er sie findet. Dies spricht auch seine natürlichen Jagdinstinkte an, fördert seine kognitiven Fähigkeiten, verhindert Langeweile und steigert ganz einfach die Freude Ihres Hundes.
Die geistige Förderung ist ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens Ihres Hundes. Wenn Sie die geistige Stimulation von klein auf mit altersgerechten Aktivitäten in Ihr Training und Ihr Bewegungstraining für Ihren Hund einbeziehen, fördern Sie die geistige Entwicklung und Gesundheit Ihres haarigen Familienmitglieds. Außerdem wird dadurch die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Welpen gestärkt. Fangen sie also noch heute damit an und lassen Sie den Geist Ihres Welpen so hell erstrahlen wie seinen wedelnden Schwanz!
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