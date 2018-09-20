Soins de fin de vie pour votre chat
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En moyenne, les chats vivent 15 ans, mais il n'est pas rare qu'ils vivent jusqu'à 20 ans. Vers la fin de leur vie, vous pouvez entreprendre des changements simples pour leur fournir les meilleurs soins possibles, encourager leur bien-être autant que possible
Que se passe-t-il quand un chat vieillit ?
À partir de 11 ans, vous remarquerez des signes externes de vieillissement chez votre chat. Leur odorat, leur goût et leur audition sont moins sensibles et leur mobilité commence à se détériorer à cause d'articulations usées ou douloureuses. Sa peau et son pelage peuvent devenir plus ternes car ses glandes sébacées, responsables de la production des huiles nourrissantes pour la peau, sont moins productives et des maladies telles que l'arthrite peuvent l'empêchent de se toiletter correctement.
Au moment de ses repas, votre chat peut commencer à ressentir des douleurs dentaires liées à l'usure de ses dents ou à une maladie des gencives, susceptibles d'affecter son appétit. Ses fonctions digestives et ses autres organes deviennent moins performants, générant une absorption moins efficace de tous les nutriments dont il a besoin et qu'il tire de son alimentation et il y a un risque de perte de poids.
Les chats peuvent également souffrir de troubles cognitifs en vieillissant. Selon les estimations, ces troubles toucheraient plus de 80 % des chats âgés de 16 à 20 ans. Cet état se manifeste par de l'insomnie, de la désorientation, une anxiété accrue et l'oubli des rituels. Ils oublient par exemple où se trouvent leur nourriture ou leur bac à litière.
Comment améliorer le confort de votre chat âgé ?
Le bien-être de votre chat d'âgé au quotidien peut être amélioré en adoptant de petits changements simples, plus particulièrement en fin de vie.
L'environnement de votre chat d'âgé
Simplifiez l'accès aux endroits préférés de votre chat en installant des petites marches, et entourez-le de ses jouets ou objets préférés. L'alimentation et l’eau doivent être faciles à atteindre et il peut être utile d'échanger son bac à litière contre un bac à litière aux bords moins hauts.
Sommeil, activité et le chat âgé
Pour encourager votre chat âgé à bien dormir, vous pouvez jouer avec lui pendant la journée pour qu’il soit fatigué le soir. Préparez-lui un couchage confortable en utilisant des coussins pour l’encourager à y dormir et pour empêcher la formation d’escarres chez les chats moins mobiles. Les pulvérisations de phéromone peuvent aider votre chat à se détendre et à réduire l’anxiété ou l’insomnie.
Votre chat âgé et sa nourriture
Changer régulièrement la nourriture d’un chat pour lui fournir une alimentation variée peut en réalité créer un stress inutile pour un chat âgé. Tant qu'il reçoit une alimentation adaptée à ses besoins, il n'y a aucune raison de modifier son alimentation, sauf indication contraire de votre vétérinaire.
Vous pouvez augmenter l'appétence de ses aliments en les réchauffant pour libérer les arômes et choisir des aliments à la texture très appétente. Les chats âgés ont tendance à boire moins, ce qui peut entraîner des problèmes urinaires, alors assurez-vous qu’ils aient toujours un bol d’eau fraîche ; les fontaines à eau peuvent être un moyen utile d’encourager votre chat à boire.
Pensez au bien-être de votre chat âgé
Il est important de consulter régulièrement votre vétérinaire, au moins deux fois par an, afin de vérifier l’état de santé de votre chat âgé. Si votre chat présente des symptômes d’essoufflement, s’il se replie sur lui-même, s’il est réticent à bouger ou s’il devient difficile avec la nourriture, il se peut qu’il souffre et vous devez immédiatement consulter un vétérinaire.
Votre vétérinaire sera en mesure de vous conseiller sur le niveau de souffrance de votre animal et de vous recommander les soins palliatifs ou d'envisager d'autres options.
Le bien-être de votre chat âgé et la qualité de sa fin de vie peuvent être améliorés en adaptant votre maison et son alimentation et en collaborant avec votre vétérinaire pour lui fournir le soutien médical dont il a besoin. Si vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon d'aider votre chat âgé, prenez rendez-vous avec votre vétérinaire qui saura vous conseiller.
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