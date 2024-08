Les effets du vieillissement chez les chats

Les signes de vieillissement chez votre chat

Bien que les signes de vieillissement soient différemment perceptibles d'un chat à l'autre, on retrouve un processus de vieillissement commun chez tous les chats. Leur odorat, leur goût et leur audition sont moins affûtés, ce qui a un impact sur leur appétit. Ils peuvent également être affectés par des sensibilités dentaires, comme l'usure des dents, une maladie des gencives ou la perte de dents. Lorsque tous ces troubles sont combinés, cela peut alors entraîner une perte de poids.

Leurs articulations sont moins souples, en particulier lorsqu'ils souffrent d'arthrose, ce qui peut entraîner des douleurs sévères et des problèmes de mobilité. Ce manque de flexibilité affecte également leur capacité à se toiletter correctement, ce qui a un impact sur leur pelage et leur peau.

Le pelage lui-même peut devenir plus blanc et sa qualité peut diminuer car les glandes sébacées, qui produisent des huiles nourrissantes pour la peau, sont moins productives. La capacité naturelle de production d'une réponse immunitaire a tendance à diminuer avec l'âge, exposant le chat à davantage de risques d'infection et de maladie. Plusieurs processus métaboliques tels que la digestion sont également modifiés, car la capacité à digérer les graisses et les protéines diminue à mesure que le chat vieillit.

Les chats d'un âge avancé peuvent présenter des comportements altérés, manquer d'interaction et faire des bruits à des moments insociables. Ils peuvent dormir plus souvent, mais moins profondément, ce qui peut interrompre leur routine pouvant causer des troubles du comportement.

Symptômes de maladie chez les chats d'un âge avancé

Parfois, ces symptômes chez un chat âgé ne sont pas simplement un signe de « vieillissement » ; ils peuvent aussi être les signes d'une affection plus sévère.

Les chats ont tendance à masquer leur maladie, en limitant leurs mouvements ou leurs activités susceptibles d'exacerber le problème, plutôt que d'indiquer une douleur par des signes perceptibles, par exemple en boitant ou en faisant des bruits. Pour cette raison, il est important de veiller à tout changement même discret dans le comportement d'un chat, comme le refus de se nourrir ou de ne plus sauter sur leur endroit préféré, et de l'emmener chez le vétérinaire pour un bilan de santé.

Certains symptômes courants doivent être surveillés chez un chat d'âge avancé, car ils peuvent révéler un problème sous-jacent :

Perte d'appétit ou de poids, ce qui peut indiquer un problème digestif

Augmentation de la miction ou de la soif ; potentiellement signe de problèmes urinaires

Raideur, boiterie ou difficulté à se lever, pouvant être de l'arthrite

Sembler désorienté, anxieux ou avoir un comportement inhabituel

Assurez-vous de rendre visite à votre vétérinaire régulièrement, pour détecter toutes les maladies graves avant qu'elles ne se développent et veiller à offrir les meilleurs soins possibles à votre chat d'âge avancé.