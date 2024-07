Problèmes des voies urinaires inférieures chez les chats

Dans cet article de blog, nous examinerons :

de quel type d’affections il s’agit ;

comment vous pouvez reconnaître des problèmes au niveau de la vessie et de l’urètre ;

quelles sont les causes/facteurs de risque ;

ce que vous pouvez faire pour aider votre chat si un problème aux voies urinaires a été diagnostiqué.

Les problèmes urinaires constituent le motif le plus fréquent de consultation vétérinaire chez le chat. Au total, 4,4 % (1) des chats souffrent un jour de problèmes urinaires.

Quelles sont les affections urinaires les plus fréquentes chez les chats ?

Lorsqu’on parle d’affections des voies urinaires chez le chat, on parle de FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease). Il s’agit d’affections au niveau de la vessie ou de l’urètre. Il existe plusieurs causes :

Calculs vésicaux ou de la vessie

Formation de calculs ou de sable dans la vessie (tels que les calculs de struvite, d’oxalate de calcium, d’urate ou de cystine).

Urètre bouché

Votre chat ne parvient soudainement plus à uriner (par exemple, en raison de calculs ou de sable, de crampes ou d’inflammation). C’est un cas d’urgence ! Appelez immédiatement votre vétérinaire si votre chat ne peut plus uriner. S’il n’est pas traité suffisamment vite, il peut en mourir.



Souvent, on ne connaît pas la cause précise des cystites récurrentes chez le chat et elles disparaissent généralement d’elles-mêmes. Si le vétérinaire a exclu toutes les autres causes, il pose alors le diagnostic de FIC (Feline Idiopathic Cystitis). Près de 73 % (2) des chats qui consultent le vétérinaire pour des problèmes urinaires (FLUTD) se voient finalement poser le diagnostic de FIC.

Symptômes des troubles des voies urinaires inférieures chez le chat

Uriner plus souvent que d’habitude

Problèmes de propreté (uriner ailleurs qu’aux endroits habituels)

Difficultés à uriner (aller dans le bac à litière et en sortir sans avoir uriné)

Gémissements, miaulements, pleurs en urinant

Sang dans les urines

Manque d’appétit

Perte de poids

Se lécher fréquemment les parties intimes

Vomissements

Les chats qui souffrent de FIC demandent plus d’attention

Il est important d’être particulièrement vigilant avec les chats qui souffrent régulièrement de cystites qui disparaissent d’elles-mêmes. En effet, vous pourriez être tenté d'attendre avant d’aller chez le vétérinaire.

Si vous remarquez que votre chat souffre de temps en temps de troubles urinaires ou de problèmes de propreté et que ceux-ci disparaissent spontanément pendant une certaine période, contactez directement le vétérinaire !

Quelles sont les causes des problèmes des voies urinaires inférieures chez le chat ?

Les problèmes des voies urinaires inférieures peuvent être causés par (3):

Surpoids

Si votre chat souffre de surpoids, cela nuit à sa santé et à son bien-être en général. En effet, l’excès de poids peut entraîner de nombreux problèmes de santé, comme les troubles urinaires. De même, votre chat peut avoir plus de difficultés à se mouvoir et donc aller moins facilement dans son bac à litière. Sans oublier qu’un chat en surpoids a plus de risques de souffrir de problèmes articulaires, l’empêchant de maintenir une bonne position pour uriner, ce qui peut nuire à la santé des voies urinaires inférieures. Essayez donc de maintenir un poids sain chez votre chat et, en cas de doute, demandez l’avis de votre vétérinaire.

Stress

Les chats peuvent souffrir de stress en cas de changement de routine ou d’environnement, de facteurs environnementaux (autres chats/animaux/enfants) ou d’ennui (manque d’exercice, de stimulation physique et mentale). Il est prouvé que le stress augmente le risque de problèmes des voies urinaires inférieures. Veillez donc à ce que votre chat se sente en sécurité dans son environnement et qu’il soit suffisamment stimulé.

Hydratation insuffisante

Les chats ne sont pas de grands buveurs par nature. Un manque de liquide signifie donc des urines très concentrées, ce qui peut entraîner la formation de calculs. Prévoyez donc de préférence plusieurs points d’eau différents, comme une fontaine à eau, pour encourager votre chat à boire suffisamment.

Alimentation non adaptée

Les chats sensibles aux troubles des voies urinaires doivent idéalement avoir une alimentation adaptée qui favorise la santé de leurs voies urinaires. Pour plus d’informations sur les aliments appropriés, contactez votre vétérinaire.

Que faire en cas de problèmes urinaires chez votre chat ?

La première chose à faire est de contacter directement le vétérinaire et de prendre immédiatement rendez-vous. Si votre chat a des problèmes de propreté ou si vous constatez une gêne lorsqu’il urine, n’attendez pas.

Votre vétérinaire peut utiliser différents tests pour déterminer exactement ce qui ne va pas chez votre chat et établir un plan de traitement ciblé. Les troubles des voies urinaires inférieures peuvent souvent être traités, à condition que le chat bénéficie d’un soutien optimal tout au long de sa vie. Cela réduit le risque de récidives.

