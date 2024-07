Prévenir les problèmes des voies urinaires inférieures chez les chats

Dans cet article de blog, nous verrons :

Lorsqu’on parle d’affections des voies urinaires chez le chat, on parle souvent de problèmes au niveau de la vessie et de l’urètre, et plus précisément les voies urinaires inférieures (FLUTD -Feline Lower Urinary Tract Disease). Découvrez ici de quels types de problèmes urinaires il s’agit exactement et quelles peuvent en être les causes.

Comment reconnaître des problèmes urinaires chez votre chat ?

Votre chat éprouve une grande gêne et des douleurs lorsqu’il souffre d’une affection urinaire. Les chats ne montrent pas facilement leur inconfort, c’est pourquoi il est important de le surveiller de temps en temps lorsqu’il va à la litière.

Symptômes des problèmes urinaires chez le chat

Uriner plus souvent que d’habitude

Problèmes de propreté (uriner ailleurs qu’aux endroits habituels)

Difficultés à uriner (aller dans le bac à litière et en sortir sans avoir uriné)

Gémissements, miaulements, pleurs en urinant

Sang dans les urines

Manque d’appétit

Perte d’appétit

Se lécher fréquemment les parties intimes

Vomissements

Si l’urètre d’un chat mâle se bloque (en raison, par exemple, de calculs vésicaux ou de sable, de crampes ou d’inflammation), il peut en mourir. Si votre chat mâle n’urine pas, contactez directement le vétérinaire !

Prévenir le surpoids chez votre chat

Le surpoids est un facteur de risque (2) important des problèmes urinaires. De manière générale, le surpoids représente un risque pour la santé et le bien-être de votre chat, et il est donc préférable de le maintenir ou de l’amener à un poids sain !

Conseils pour garder votre chat en bonne santé :

Donnez-lui une alimentation de qualité, adaptée à son âge et à son mode de vie, afin qu’il puisse avoir tous les nutriments dont il a besoin.

Respectez les recommandations nutritionnelles indiquées sur l’emballage et pesez soigneusement les portions. Ne donnez pas d’encas supplémentaires. Vous pouvez garder une petite portion des aliments pesés pour les donner en guise de collation.

Stimulez votre chat à bouger suffisamment grâce à des jeux ou des puzzles alimentaires.

Pesez votre chat au moins 1 fois par mois afin de vite repérer une prise de poids et de pouvoir intervenir rapidement.

Si votre chat réclame de la nourriture, vous pouvez lui donner plusieurs petites portions réparties sur la journée.

Éviter le stress chez votre chat

Les chats peuvent être sensibles au stress. Un changement dans leur environnement, leur routine, l’arrivée d’un autre animal ou d’un enfant ou encore un environnement peu rassurant, peut générer du stress chez votre chat. Il est prouvé que le stress est un facteur de risque important des problèmes urinaires (3).

Encouragez votre chat à boire suffisamment

Les chats ne sont pas de grands buveurs par nature. Un manque d’hydratation peut entraîner des problèmes urinaires. Veillez donc à ce que les urines de votre chat ne soient pas trop concentrées et réduisez ainsi le risque de formation de cristaux ou calculs dans la vessie (4).

Ne placez pas de points d’eau près du bac à litière ou de la nourriture de votre chat. En effet, les chats n’aiment pas ça et auront tendance à éviter ces points d’eau.

Prévoyez plusieurs points d’eau différents ; plus grands, plus petits, en pierre ou en inox. À vous d’explorer les préférences de votre chat !

Essayez une fontaine à eau ; les chats aiment l’eau qui jaillit.

Donnez des aliments humides à votre chat ; ils sont principalement composés d’eau, ce qui leur permet d’ingérer suffisamment de liquide de manière agréable. Vous pouvez éventuellement ajouter de l’eau à ses aliments humides.

Donnez-lui une alimentation adaptée

L’alimentation joue un rôle très important dans le soutien des voies urinaires inférieures chez le chat. Les troubles des voies urinaires inférieures peuvent souvent être traités, à condition que le chat bénéficie d’un soutien optimal tout au long de sa vie. Cela réduit le risque de récidives.



Si votre chat a déjà souffert de problèmes urinaires, le fait de lui donner une alimentation adaptée (sur conseil du vétérinaire !) peut fortement réduire le risque de récidives.



Royal Canin propose plusieurs aliments spécifiques pour aider les chats qui souffrent de troubles urinaires, comme ROYAL CANIN® Urinary S/O. Cette alimentation stimule votre chat à boire davantage, ce qui permet de mieux diluer ses urines. Veillez à prévoir suffisamment de points d’eau à proximité de votre chat. Cette alimentation contient également une combinaison de nutriments qui s’attaquent aux principaux facteurs de risque des maladies des voies urinaires inférieures chez les chats.



Ne passez pas à ce type d’alimentation sans consulter votre vétérinaire au préalable afin de vérifier si elle convient à votre chat.

