Quand et comment vermifuger votre chaton ?

Les vers et les parasites intestinaux sont tellement courants chez le chaton qu'il est recommandé de se renseigner à l'avance sur les symptômes à surveiller et les options de traitement.

Comment les chatons attrapent-ils des vers ? Aussi petits soient-ils, les chatons peuvent attraper des vers à partir du lait de leur mère pendant l'allaitement, du sol de votre jardin ou même en ingérant les œufs présents dans les excréments qu'ils trouvent à l'extérieur. Heureusement, plusieurs options de traitement efficaces sont disponibles pour éliminer ces vers, ce qui généralement permet à votre vétérinaire de les traiter facilement.

Les types de vers les plus courants que les vétérinaires trouvent chez les chatons sont les nématodes, les ténias et les ankylostomes. Ne pas traiter les vers comporte des risques sérieux pour la santé des jeunes chatons dont le système immunitaire est immature. Sur conseil de votre vétérinaire, la mise en place d'un programme de vermifugation, qui peut inclure des analyses de selles régulières, fait partie d'une bonne prise en charge globale de sa santé et vous aidera à protéger votre chaton des vers et autres parasites.

Voici les informations que vous devez connaître pour prévenir les infestations de vers chez votre chaton.