Chat d’intérieur ou chat d’extérieur : faut-il laisser sortir votre chaton ou votre chat ?

Les chats aiment avoir un ou plusieurs endroits en hauteur pour observer leur environnement en toute sécurité. Pensez par exemple à des rebords de fenêtre, un grand arbre à chat ou des paniers placés à différentes hauteurs contre le mur ou près de la fenêtre. Cachettes . Chaque chat a parfois besoin de temps pour lui ou d'un endroit pour se cacher lorsque la maison devient trop animée. Un grand arbre à chat avec plusieurs cachettes est idéal pour cela. Mais les boîtes en carton sont aussi des endroits préférés pour votre chat.

Jouets pour chats . Offrez à votre chat différents types de jouets et variez-les régulièrement.

Moments de jeu réguliers . Les moments où vous jouez avec votre chat renforcent le lien entre vous et lui. De plus, vous l'aidez à exprimer son comportement naturel de chasse, lorsqu'il peut poursuivre et attraper quelque chose.

Arbres à griffer. Chaque chat a besoin d'endroits pour faire ses griffes. Griffer aide à garder les griffes en bon état. Et s'étirer pendant cette activité est bon pour ses muscles.

En tant que propriétaire de chat, vous voulez naturellement ce qu’il y a de mieux pour votre animal. Cela ne concerne pas seulement la bonne alimentation et la santé, mais aussi le bien-être de votre chat. Être dehors offre aux chats de nombreuses occasions de jouer et de découvrir de nouvelles choses. Les chats d’extérieur semblent souvent heureux : ils chassent les feuilles, jouent avec les insectes et griffent les arbres.Pourtant, il y a aussi des inconvénients. Des études montrent que les chats d’extérieur vivent généralement moins longtemps que les chats qui restent à l’intérieur. Les chats d’intérieur sont mieux protégés contre les dangers, comme la circulation, les bagarres avec d’autres animaux et les maladies. Ils ne profitent peut-être pas de l’air frais, mais ils peuvent être en meilleure santé.Cela ne veut pas dire que les chats ne doivent jamais sortir. En tant que propriétaire, c’est à vous de décider s’il est sûr pour votre chat d’aller dehors. Réfléchissez bien à savoir si le plaisir d’être dehors compense les risques présents dans votre environnement.Mais les chats d’intérieur peuvent aussi bien s’en sortir si leur environnement est bien aménagé. Avec ces conseils, vous pouvez offrir à votre chat d’intérieur suffisamment de stimulation et d’exercice :