Chat d’intérieur ou chat d’extérieur : faut-il laisser sortir votre chaton ou votre chat ?
Décider si vous devez laisser sortir votre chaton ou votre chat peut être difficile. Il est donc important de réfléchir aux avantages et aux risques liés à la vie en extérieur. Garder un chat à l’intérieur présente aussi des avantages et des inconvénients. Dans cet article, nous les listons pour vous aider à prendre une décision réfléchie, adaptée à votre chat et à votre situation à la maison. Si vous décidez de laisser sortir votre chat, vous découvrirez également comment le faire de la manière la plus sûre possible.
À quel âge les chatons peuvent-ils sortir ?
Il est important de savoir que les chatons ne peuvent pas sortir tout de suite. Il vaut mieux attendre qu’ils aient reçu leurs vaccins, généralement vers 13 à 14 semaines. Cela permet de les protéger contre des maladies comme le typhus et le coryza. Attendez aussi que votre chaton soit castré. En Belgique, cela se fait généralement tôt, et au plus tard avant les 5 mois du chaton. Si vous souhaitez que votre chaton découvre l’extérieur plus tôt, accompagnez-le de préférence dans un jardin fermé. Vous pouvez aussi lui mettre un harnais pour plus de sécurité.
Quels sont les avantages de laisser sortir votre chat ?
Tout d’abord, les chats peuvent se dépenser et jouer dehors. De plus, ils utilisent leurs instincts naturels, comme chasser et grimper. Les chats sont stimulés de différentes manières à l’extérieur, ce qui réduit l’ennui. Ils peuvent aussi aiguiser leurs griffes sur des arbres ou des clôtures, ce qui est bon pour leurs griffes et leurs muscles.
Quels sont les principaux risques pour les chats d’extérieur ?
Les chats d’intérieur présentent aussi des risques. Ils bougent souvent moins que les chats d’extérieur, ce qui peut augmenter le risque de surpoids et d’obésité. De plus, les chats d’intérieur risquent davantage de s’ennuyer ou d’être stressés.
Comment faire découvrir le monde extérieur à votre chat
En tant que propriétaire de chat, il est important de bien peser tous les avantages et les risques. Ainsi, vous pouvez faire un choix adapté à vous et à votre chat. Si vous décidez de laisser sortir votre chat, il est conseillé de commencer à préparer cela bien à l’avance, afin de réduire les risques au minimum.
À quoi penser avant de laisser sortir votre chat pour la première fois...
En habituant votre chaton le plus tôt possible à d’autres personnes et animaux, vous augmentez sa confiance en lui.
Avant de laisser sortir votre chat, commencez par lui apprendre à reconnaître son nom et à y répondre.
En Belgique, l’identification par puce électronique est obligatoire pour les chats. Assurez-vous que l’enregistrement de la puce de votre chat contient les bonnes coordonnées. Si votre chat se perd, les vétérinaires et les organisations de protection animale peuvent lire le numéro de la puce et vous contacter.
Achetez un collier spécialement conçu pour les chats, avec une fermeture qui s’ouvre si votre chat se coince quelque part. Vous pouvez y ajouter une plaque ou un tube contenant votre numéro de téléphone et/ou d’autres coordonnées. Si votre chat se perd, la personne qui le trouve pourra vous contacter rapidement. Vous pouvez aussi accrocher une petite clochette au collier pour avertir les oiseaux de la présence de votre chat.
Les soins vétérinaires préventifs regroupent tout ce que vous pouvez faire avec votre vétérinaire pour garder votre chat en bonne santé. Pensez à des vaccins adaptés qui peuvent aider protéger votre chat contre des maladies dangereuses, mais aussi à des traitements contre les tiques, les puces et les vers, qui sont particulièrement importants si votre chat sort.
Il est impossible de sécuriser tout votre quartier pour votre chat, mais vous pouvez réduire les risques dans votre propre jardin ou espace extérieur. Assurez-vous qu’il n’y ait pas de plantes toxiques, comme les lys, les chrysanthèmes, les tulipes et les narcisses. Vérifiez aussi la présence d’autres dangers : outils tranchants, peinture ou substances toxiques comme l’antigel ou les pesticides. Y a-t-il de petits espaces où un chat pourrait rester coincé ?
Pensez à la sécurité de votre chat d’extérieur. Si vous habitez près d’une route très fréquentée, assurez-vous que votre jardin soit bien clôturé.
Si vous êtes souvent à la maison, vous pouvez laisser une porte ou une fenêtre ouverte pour que votre chat puisse entrer et sortir à sa guise. Mais si vous êtes souvent absent, une chatière peut être une bonne idée, afin que votre chat puisse choisir lui-même quand il veut rentrer ou sortir.
Puis-je laisser mon chat dehors le soir et la nuit ? C’est une question fréquemment posée par les propriétaires de chats. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Faites le choix qui convient le mieux à votre chat et à votre situation. Le soir et la nuit, il peut y avoir des risques différents ou plus importants qu’en journée. Si vous habitez près d’une forêt, il est plus probable que votre chat rencontre des prédateurs comme des renards le soir ou la nuit. Si votre chat aime être dehors dans l’obscurité, un collier réfléchissant le rendra plus visible pour la circulation dans votre quartier.
Vous aimeriez que votre chat puisse sortir, mais vous vous inquiétez des risques ? Vous pouvez alors envisager de créer un espace extérieur sécurisé et couvert dans votre jardin ou sur votre balcon. On appelle cela aussi une « chatterie », « catio » ou « patio pour chat ».
La première sortie de votre chat : comment s’y prendre ?
Choisissez un jour calme
Planifiez la première découverte du monde extérieur par votre chat lors d’un moment tranquille. Par exemple, évitez un jour de grande fête ou de travaux bruyants chez les voisins.
Juste avant le repas, dehors
Laissez votre chat sortir pour la première fois juste avant son heure habituelle de repas. Ainsi, il sera plus facile de le faire rentrer en secouant les croquettes ou en utilisant le bruit familier d’une boîte ou d’un sachet de nourriture pour chat que vous ouvrez.
Commencez par de courtes sorties, sous surveillance
Lorsque votre chat sort pour la première fois, il est important de commencer doucement. Commencez donc par de courtes sorties, sans le laisser seul. Laissez la porte ouverte lorsque vous sortez, afin que votre chat puisse choisir de vous suivre ou non. L’essentiel n’est pas d’apprendre à votre chat à être dehors, mais qu’il se sente en sécurité pour rentrer. Dès que vous voyez que votre chat est à l’aise, vous pouvez le laisser dehors seul pendant de courtes périodes.
Allez-y progressivement
Il est toujours un peu stressant de laisser sortir son animal de compagnie. Si vous avez pris la décision et pris les précautions nécessaires, essayez calmement et augmentez progressivement le temps passé dehors. Vous verrez rapidement si votre chat apprécie l’extérieur et si vous pouvez lui faire de plus en plus confiance.
Quand pouvez-vous laisser sortir votre chat après un déménagement ?
Chats d’intérieur versus chats d’extérieur : quelle est la réponse ?
En tant que propriétaire de chat, vous voulez naturellement ce qu’il y a de mieux pour votre animal. Cela ne concerne pas seulement la bonne alimentation et la santé, mais aussi le bien-être de votre chat. Être dehors offre aux chats de nombreuses occasions de jouer et de découvrir de nouvelles choses. Les chats d’extérieur semblent souvent heureux : ils chassent les feuilles, jouent avec les insectes et griffent les arbres.
Pourtant, il y a aussi des inconvénients. Des études montrent que les chats d’extérieur vivent généralement moins longtemps que les chats qui restent à l’intérieur. Les chats d’intérieur sont mieux protégés contre les dangers, comme la circulation, les bagarres avec d’autres animaux et les maladies. Ils ne profitent peut-être pas de l’air frais, mais ils peuvent être en meilleure santé.
Cela ne veut pas dire que les chats ne doivent jamais sortir. En tant que propriétaire, c’est à vous de décider s’il est sûr pour votre chat d’aller dehors. Réfléchissez bien à savoir si le plaisir d’être dehors compense les risques présents dans votre environnement.
Mais les chats d’intérieur peuvent aussi bien s’en sortir si leur environnement est bien aménagé. Avec ces conseils, vous pouvez offrir à votre chat d’intérieur suffisamment de stimulation et d’exercice :
- Points d’observation. Les chats aiment avoir un ou plusieurs endroits en hauteur pour observer leur environnement en toute sécurité. Pensez par exemple à des rebords de fenêtre, un grand arbre à chat ou des paniers placés à différentes hauteurs contre le mur ou près de la fenêtre.
- Cachettes. Chaque chat a parfois besoin de temps pour lui ou d’un endroit pour se cacher lorsque la maison devient trop animée. Un grand arbre à chat avec plusieurs cachettes est idéal pour cela. Mais les boîtes en carton sont aussi des endroits préférés pour votre chat.
- Jouets pour chats. Offrez à votre chat différents types de jouets et variez-les régulièrement.
- Moments de jeu réguliers. Les moments où vous jouez avec votre chat renforcent le lien entre vous et lui. De plus, vous l’aidez à exprimer son comportement naturel de chasse, lorsqu’il peut poursuivre et attraper quelque chose.
- Arbres à griffer. Chaque chat a besoin d’endroits pour faire ses griffes. Griffer aide à garder les griffes en bon état. Et s’étirer pendant cette activité est bon pour ses muscles.
Si vous décidez de laisser sortir votre chaton ou votre chat, une bonne préparation vous aidera à le faire de la manière la plus sûre possible.
