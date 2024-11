Prévoir des moments de jeu Votre chat d’intérieur a besoin de plusieurs séances de jeu par jour. Inutile que ça dure trop longtemps : 3 à 5 minutes plusieurs fois par jour suffisent. Vous pouvez jouer avec une canne à pêche pour stimuler le comportement de chasse de votre chat en vous éloignant lentement et rapidement et en le laissant attraper le jouet. De nombreux chats aiment les jouets contenant de l’herbe à chat (catnip). Vous pouvez aussi vous amuser à cacher des jouets ou des friandises et encourager votre chat à les chercher. Changez régulièrement de jouets, car les chats se lassent rapidement.

Donner à manger Essayez aussi de rendre ces moments ludiques. Vous pouvez donner de la nourriture humide sur un tapis à lécher et faire des puzzles amusants avec des croquettes. Votre chat devra s’y habituer, alors assurez-vous d’être présent les premières fois et observez attentivement s’il se sent frustré. Si c’est le cas, arrêtez le jeu et donnez-lui ses croquettes normalement. La fois suivante, réessayez. Vous stimulez ainsi sa capacité à résoudre des problèmes et votre chat aura relevé son défi mental de la journée ! Autre avantage : manger lentement assure une meilleure satiété et vous préviendrez plus facilement le surpoids chez votre chat.

Aménager votre intérieur L’aménagement de votre intérieur a aussi son importance. Il est important de disperser les accessoires (lieu de couchage, bac à litière, lieu de repas) afin d’encourager votre chat à bouger. Un chat d’intérieur doit avoir accès à plusieurs espaces dans la maison. L’exploration des espaces et des objets stimule la curiosité des chats, qui est un besoin fondamental. Ce besoin d’exploration peut également être stimulé en plaçant une boîte vide, un tunnel ou, parfois, en donnant accès à un espace qui est normalement fermé, comme la buanderie. En outre, les chats aiment observer les choses en hauteur. Un arbre à chat solide et haut ou un griffoir avec une belle place pour dormir au sommet aura beaucoup de succès auprès de votre chat. L’emplacement idéal est devant la fenêtre. Le fait de pouvoir également y faire ses griffes est un atout supplémentaire !

Faire ses griffes Faire ses griffes est un instinct chez le chat. Cela lui permet de s’étirer complètement. Vous devez donc choisir des griffoirs à la bonne hauteur : votre chat doit pouvoir s’étirer entièrement. Certains chats préfèrent faire leurs griffes à la verticale et d’autres à l’horizontale, pensez donc à lui proposer des griffoirs sous forme d’arbres à chats, de planches ou encore de tapis à griffer. Lorsqu’il fait ses griffes, cela lui permet d’entretenir ses ongles et – ce qui est loin d’être négligeable – cela réduit les risques de griffes sur votre divan ou vos chaises…