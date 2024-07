Chien chinois à crête

Les chiens chinois à crête sont très affectueux et proches de leur famille. Tranquilles et attentifs, ils alternent les moments de calme et d'activité physique.

Il existe deux types de chiens chinois à crête : le type « deer » à ossature fine et le type « cobby » de constitution plus lourde.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)