King Charles spaniel

Les Épagneuls Toy Anglais appartiennent à la famille des races brachycéphales dont les caractéristiques physiques sont une face plate et un museau court en raison de la forme plate et large de leur crâne. Ces particularités anatomiques peuvent être à l’origine de certains problèmes de santé comme des problèmes cutanés, oculaires et respiratoires ainsi qu’une faible capacité à supporter la chaleur. Pour toutes les races brachycéphales, nous vous recommandons de choisir un chien avec des caractéristiques physiques qui ne sont pas exagérées, de l’acheter chez un éleveur responsable et de demander conseil à votre vétérinaire.