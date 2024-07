Pinscher allemand

Les Pinschers allemands sont vifs, dynamiques, surs d'eux-mêmes et bien équilibrés. Associez ces traits à l'intelligence et à l'endurance dont débordent les Pinschers allemands, et vous obtenez le chien de garde et le compagnon idéal pour toute la famille.

Les pinschers à poil lisse sont majoritairement noirs avec quelques marques brun clair, unicolores de diverses nuances de marron à rouge, poivre-et-sel, ou simplement gris-bleu à noir. Les pinschers allemands sont des chiens de taille moyenne de forme carrée.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)