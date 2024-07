Le kai est un chien dynamique et très vif. Traditionnellement utilisé comme chien de chasse, le kai apprend vite et noue un lien fort avec sa famille humaine. Il fait donc un excellent chien de compagnie.



La tendance naturelle du kai à vivre en meute a peut-être contribué à sauvegarder la pureté de la race. Sa robe bringée constitue l'une de ses caractéristiques. La race a été déclarée « Monument naturel » en 1934.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)