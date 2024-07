Mâtin espagnol

Les mâtins espagnols sont étroitement liés au cycle saisonnier du transport du bétail d'un pâturage à un autre, en particulier des moutons, qu'ils protègent des loups et autres prédateurs depuis le Moyen Âge. Ils sont maintenant également utilisés pour garder des biens et défendre des personnes. Ces animaux sont très intelligents, mais non sans beauté, et ces deux qualités s'expriment dans leur regard.

Résistants, affectueux, calmes et nobles, ils ne sont pas intimidés par les animaux qui représentent une menace ou par des personnes qui leur sont inconnues, en particulier lorsqu'ils ont le devoir de protéger et de défendre.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)