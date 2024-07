Le schnauzer nain et le schnauzer géant sont tous deux issus du schnauzer moyen. Le plus ancien, le schnauzer moyen peut être noir ou poivre et sel. Il est gentil et a un bon tempérament.

Les schnauzers sont des chiens dynamiques qui sont très dévoués à leurs maîtres et affectueux avec les enfants. Ils ont des sens très développés et sont très vigilants, même s'ils n'aboient pas beaucoup.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)