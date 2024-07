Prononcez « Cho-lo-itz-couin-tli ». Les Xoloitzcuintles sont des chiens silencieux et calmes, dotés d'une personnalité gaie et attentive. Alertes et méfiants envers les étrangers, ils font de bons chiens de garde et de merveilleux compagnons.

Parfois connue sous le nom de Chien nu mexicain, cette race est populaire dans son pays d'origine pour son aspect inhabituel et son caractère serein. La race est particulièrement connue pour son front ridé et sa crête caractéristique. Avec ses trois tailles différentes, il y a un Xoloitzcuintle adapté pour tous les foyers.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)