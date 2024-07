Prévenir la diarrhée chez les chiots

Réduire le stress et introduire progressivement de nouveaux aliments sont d'excellents moyens de prévenir la diarrhée chez les chiots, mais ce ne sont pas les seuls moyens dont vous disposez. Assurez-vous de surveiller votre chiot à tout moment. Garder un œil vigilant sur votre nouveau chiot l'empêchera d'ingérer des objets dangereux et d'éviter les ennuis en général.

Il existe diverses causes de diarrhée chez les chiots, il est donc important de consulter votre vétérinaire chaque fois que vous constatez qu'il a de la diarrhée. Faites équipe avec votre vétérinaire pour mettre en place un programme de santé proactif et mettre votre chiot sur la bonne voie. Quelques jours après avoir accueilli votre chiot à la maison, amenez-le chez votre vétérinaire pour qu'il effectue un examen complet. Votre vétérinaire évaluera la santé et l'état général du chiot, vérifiera l'absence de parasites et répondra à toute question que vous pourriez avoir sur son alimentation et les soins de santé.