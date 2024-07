La phase la plus importante de socialisation se situe pendant les premières semaines de la vie d'un chiot, mais il est important de poursuivre le processus de socialisation et des habitudes même lorsque votre chien est adulte. Sans socialisation, un chien peut devenir anxieux ou même agressif dans des situations inconnues.

Quand commencer la formation à la socialisation ?

Les chiens sont plus réceptifs quand ils sont encore des chiots âgés de 3 à 14 semaines. Pendant cette période, ils s'attachent facilement aux autres et sont particulièrement sensibles à leur environnement. Votre vétérinaire sera le mieux placé pour vous dire quand votre chiot est prêt pour la socialisation (en fonction de son âge et de ses vaccins).

Bien que ces rencontres précoces jouent un rôle très important dans le futur équilibre émotionnel de votre chien, la socialisation ne s'arrête pas à 14 semaines. Votre chien continuera à apprendre tout au long de sa vie et ses réactions à des situations familières peuvent changer. Un jeune chien peut être à l'aise en voiture au début mais une mauvaise expérience peut le rendre anxieux par la suite.

Inversement, les chiens adultes qui ne sont pas suffisamment socialisés en tant que chiots peuvent apprendre de nouveaux comportements plus tard dans la vie et se sentir à l'aise dans des situations auparavant stressantes. Cela nécessite toutefois une approche différente de la socialisation des chiots.

Comment socialiser un chiot

Votre vétérinaire est le mieux placé pour savoir quand votre chiot (en fonction de son âge et de ses vaccins) est prêt pour la socialisation. Vous pourrez alors vous appuyer sur les bases que la mère a enseignées à son chiot.

L’objectif est d'exposer votre chiot à de nouvelles expériences - avant même qu'il n'ait 14 semaines - pour voir, entendre, sentir et ressentir le monde qui l'entoure.Toute nouvelle interaction de votre chiot avec un autre chien, une autre personne ou dans son environnement lui servira de point de référence dans sa vie future. Plus les expériences de votre chiot seront positives, plus il se sentira à l’aise à l’âge adulte.

Malheureusement, les expériences négatives ont également un impact à long terme. Tout comme pour un chien âgé, vous devez constamment surveiller le comportement de votre chiot pendant le processus de socialisation et gérer ses réactions.

Si vous n'avez pas pu emmener votre chiot à l’extérieur aussi souvent que vous le souhaitiez en raison du confinement, vous pouvez commencer par le porter à l’extérieur, rendre visite à un ami avec lui (si c'est possible) ou rencontrer des chiens bien dressés et vaccinés.

La distanciation n'aide pas à la socialisation des chiots et des chiens mais vous pouvez quand même continuer à découvrir le monde ensemble et être en contact avec les gens et les chiens à distance.

Essayez toujours d'adapter la socialisation à votre chiot - certains chiots ont des comportements innés qui les rendent naturellement anxieux. Demandez à votre vétérinaire des conseils adaptés à votre chiot.