Comment stimuler son chien pendant le confinement ?

Lui enseigner de nouveaux apprentissages

Le dressage est un défi mental pour votre chien. Au début, vous pouvez lui apprendre des demandes simples liées à l’apprentissage de base, avant de passer à des demandes plus complexes comme par exemple de trouver des objets dans la maison.Assurez-vous qu’il puisse comprendre vos demandes et de pratiquer des séances courtes(peut-être deux ou trois séances de 5 minutes par jour) en répétant les mêmes demandes. Si votre chien trouve l'entraînement trop difficile, il risque de se désintéresser. Variez ensuite les missions pour que les séances restent intéressantes et ajoutez un élément à votre session à chaque fois.

Quel que soit son niveau de progression, restez enthousiaste et n’oubliez jamais de le récompenser avec son jouet préféré ou une petite friandise. Veillez à ce que les friandises soient soustraites de sa ration quotidienne pour ne pas favoriser de surpoids.

Faire de l’exercice avec son chien

Faire du sport avec son chien est une expérience enrichissante pour votre chien comme pour vous et permettra de renforcer votre complicité. L'exercice physique est également l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le risque d'obésité, de problèmes respiratoires et de maladies cardiaques. Bien que de nombreuses activités sportives en plein air et de nombreux cours de dressage de chiens soit interrompus ou fermés pendant la pandémie, c’est une idée à garder quand la situation le permettra.



En attendant, vous pouvez créer un parcours d'agilité fait maison en associant des obstacles qui mettront le chien au défi de sauter, se retourner, grimper et se faufiler pour l’amuser et le stimuler. De même qu’une activité simple comme une partie de frisbee dans le jardin peut être extrêmement gratifiante. Assurez-vous que tous les dangers potentiels soient éliminés avant de mettre en place un parcours, contrôlez la durée et l'intensité de la séance et laissez-lui toujours accès à de l'eau propre.