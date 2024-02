Maxi Joint Care

DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens adultes de grandes races (de 26 à 44 kg) - Plus de 15 mois - Chiens à sensibilité articulaire. Peut se donner occasionnellement de 5 à 8 ans. Des articulations en bonne santé facilitent la mobilité et sont la clé d’une vie saine et active. Les grands chiens (surtout les chiens actifs) ressentent parfois des tensions supplémentaires au niveau des articulations, ce qui peut être inconfortable pour eux et les ralentir. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi offre à votre chien une alimentation complète et délicieuse pour protéger ses os et ses articulations et lui permettre de rester actif, de faire de l’exercice et d’être en meilleure condition physique. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi convient aux chiens pesants entre 26 et 44 kg et contient une teneur réduite en calories pour éviter à votre chien une prise de poids qui pourrait affecter ses articulations. Aujourd’hui, les animaux domestiques souffrent de surpoids, ce qui pèse un peu plus sur les articulations. Cette formule aide à contrôler le poids de votre animal. Le collagène, la base de la structure des articulations, est l’un des nutriments actifs de cette formule et cible le cartilage en renforçant sa structure et son métabolisme. . Nous avons également ajouté un puissant antioxydant cellulaire. Les croquettes ROYAL CANIN® Joint Care Maxi sont soigneusement conçues pour passer entre les dents de votre grand chien. Nous sommes convaincus que votre chien aimera manger ses croquettes avec autant de plaisir que nous en avons pris à les préparer ! Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : 97 % des propriétaires de chiens se sont dit satisfaits de ce produit après seulement 28 jours d’utilisation. Cela signifie que l'aliment ROYAL CANIN® Joint Care Maxi a fait ses preuves.

