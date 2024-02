DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincu que la nutrition peut être un facteur déterminant dans le maintien de la santé de nos chats et de nos chiens. C'est pourquoi, avec l'aide de la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts des animaux de compagnie, nous avons développé les aliments ROYAL CANIN® qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie. Soutenez la santé dentaire de votre chien de petite race grâce à ROYAL CANIN® Dental Small Dogs ROYAL CANIN® Dental Smal Dogs est un aliment parfaitement équilibré et spécialement formulé pour favoriser l’hygiène dentaire des chiens de petites races. Contrôle du tartre Efficacité cliniquement prouvée pour réduire considérablement la formation de tartre. Effet de brossage La forme et la taille de la croquette permettent une bonne préhension et une bonne pénétration des dents dans celle-ci. Cela aide à réduire l’accumulation de plaque dentaire et la formation de tartre. Santé urinaire Soutient la bonne santé du tractus urinaire de votre chien de petite race grâce à un équilibre en minéraux adapté. Information importante Contactez votre vétérinaire pour déterminer le meilleur aliment pour votre chien. Si vous décidez de modifier l’aliment de votre animal, veillez à ce que la transition soit progressive, sur une période de 7 jours. Veuillez respecter la quantité journalière conseillée.

