Puis-je donner une alimentation variée à mon chiot ?

Les chiots n'ont pas besoin de variété

Les chiots ne sont pas des êtres humains. Non seulement le fonctionnement du système digestif d’un chiot est différent du nôtre mais, en outre, les chiens apprécient beaucoup moins la variété.



Les humains ont besoin de variété, notamment en raison de leur sens du goût développé. En effet, ils possèdent 9000 papilles gustatives contre 1700 pour un chien. Par ailleurs, puisque nous mastiquons correctement nos aliments, ils restent plus longtemps dans notre bouche, ce qui nous laisse donc le temps de les savourer. Pour le chien, c’est l’association des nutriments, de l’arôme, de la texture et de la taille de la croquette qui a une plus grande importance. Si vous donnez à votre chiot un aliment de qualité qu’il apprécie, il n’aura pas envie de variété.





La variété peut être à l’origine de problèmes de santé

En effet, une alimentation variée peut entraîner des problèmes pour votre chiot. Son système digestif est en plein développement et un changement d’aliment peut provoquer des troubles digestifs, notamment un changement de la consistance de ses selles. Voilà pourquoi ROYAL CANIN® recommande également une transition progressive sur 7 jours si vous devez changer d’aliment. Le système digestif de votre chiot aura ainsi le temps de s’habituer au nouvel aliment.

Vous souhaitez proposer autre chose à votre chiot ?

C’est possible ! En effet, vous pouvez alterner alimentation sèche et humide car le ‘mixed feeding’ est également excellent pour sa santé. Par exemple, l’alimentation humide contient davantage d’eau , ce qui participe à maintenir une bonne hydratation, et moins de calories que la même quantité d'alimentation sèche. Les croquettes peuvent également contribuer à la propreté de ses dents. L’alimentation sèche et l’alimentation humide ont donc chacune des avantages pour votre chiot.



Si vous optez pour le ‘mixed feeding’, il importe de donner une alimentation humide spécialement formulée pour les chiots pour vous assurer qu’elle présente l’équilibre spécifique de nutriments dont votre chiot a tant besoin et qu’elle correspond bien à la même gamme que l’alimentation sèche. ROYAL CANIN® propose également une variante humide aux nombreux aliments secs pour chiots, vous offrant ainsi la garantie de donner la meilleure alimentation ‘mixed feeding’ possible à votre chiot.

Passage à une autre alimentation

Si vous souhaitez changer l’alimentation à votre chiot, nous vous recommandons d’effectuer cette transition progressivement. Durant une période de 7 jours, mélangez de moins en moins de l’ancien aliment avec de plus en plus du nouvel aliment jusqu’à la transition complète, afin de solliciter le moins possible le système digestif de votre animal.