Quand et comment vermifuger votre chiot ?

Les nématodes sont des parasites intestinaux qui se nourrissent des aliments non digérés présents dans les intestins de votre chiot. Ce sont les plus courants et les plus faciles à traiter.

Votre vétérinaire prescrira des analyses pour identifier la présence de nématodes.

Vous pourriez voir des vers ou des segments de vers dans les excréments de votre chien ou autour de sa queue.

L'infestation se produit par contact avec des matières fécales et des environnements contaminés, le lait de leur mère ou par la consommation d'un rongeur, d'un oiseau ou d'un insecte infesté.

Les symptômes liés à la présence de nématodes se traduisent par un ralentissement de la croissance, une anémie, un pelage terne, une bedaine et une léthargie. Une infestation à grande échelle peut provoquer des vomissements, de la diarrhée, une diminution de l'appétit, une perte de poids, voire une occlusion intestinale, qui peut s'avérer mortelle.

Les nématodes sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se propager entre les humains et les animaux.