Il est essentiel de préparer à l'avance l'arrivée de votre nouveau chiot. Même si le choix du bon aliment est important, vous devez aussi réfléchir à beaucoup d'autres éléments tels que l'endroit où il prendra ses repas, où il dormira et où il jouera. Constituer une liste de ses affaires essentielles est un excellent moyen de vous assurer que vous avez tout ce dont il a besoin avant son arrivée.

Couchage du chiot

Votre chiot a besoin de beaucoup de repos et de sommeil après son arrivée, c'est pendant son sommeil qu'il grandit. Il est donc essentiel qu'il ait un couchage confortable ou une caisse pour chiots. Son couchage doit être placé dans un coin tranquille où il a son propre espace.

Cela aidera votre chiot à s'habituer à sa nouvelle maison et lui fournira un endroit où se sentir en sécurité pour s'endormir. Choisissez un couchage facile à nettoyer et suffisamment épais pour être confortable, et ajoutez peut-être un chiffon avec l'odeur de sa mère pour aider votre chiot à se sentir mieux.

Gamelles et bols d'eau pour votre chiot

Choisissez des bols d'eau et de nourriture d'une matière solide, car avec ses petites dents pointues, votre chiot mâchera tout ce qui est à sa portée, ce qui peut poser problème lorsque vous utilisez des bols en plastique. Les bols d'eau et de nourriture en acier inoxydable sont recommandés car ils sont plus hygiéniques et plus faciles à nettoyer, ils ne se cassent pas et ne s'écaillent pas comme les bols en céramique.

Choisissez un endroit tranquille et sécurisé pour placer les bols de votre chiot, et n'en changez pas afin qu'il puisse manger sereinement. Il est préférable de laisser un petit bol pour la nourriture et un plus grand rempli d'eau.

Peigne ou brosse de toilettage pour chiot

Votre chiot aura besoin d'une brosse ou d'un peigne de toilettage spécialisé pour l'entretien et la santé de son pelage. Le toilettage de votre chiot l'habitue à être manipulé régulièrement, ce qui facilitera la tâche pour vous deux, à mesure qu'il grandit et devient plus fort.

Un certain nombre de brosses ou de gants de toilettage sont disponibles pour les chiens. Des outils de toilettage sont conçus pour des longueurs de poils spécifiques, il est donc important de choisir celui qui convient au pelage de votre chiot.