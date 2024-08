Les douleurs de croissance chez le chiot

Quels sont les symptômes des douleurs de croissance et que faire ?

Votre chiot se met parfois à boiter et à chaque fois, cela semble venir d’une patte différente. Comme si la douleur se déplaçait. Si vous constatez cela chez votre chiot, contactez votre vétérinaire. En effet, il pourra examiner la cause de ce boitement variable et déterminer le bon traitement.



Ces douleurs de croissance peuvent survenir tout au long de la croissance de votre chiot. On les observe plus souvent, mais pas exclusivement, chez les races de taille moyenne à très grande (croissance rapide).

L’importance d’une alimentation pour chiot (complète)

Souvent, on remarque que les chiots qui présentent des symptômes de douleurs de croissance très jeunes passent rapidement à une alimentation pour chien adulte. Toutefois, il n’y a aucune preuve scientifique que ce changement d’alimentation permette de résoudre le problème. Pire : cela peut même faire plus de tort que de bien. En effet, la teneur énergétique des aliments pour chien adulte et le rapport calcium-phosphore ne correspondent pas aux besoins nutritionnels des chiots.



Une carence en calcium et/ou phosphore ou un mauvais rapport phosphocalcique peut entraîner un trouble du développement des os et une fragilité osseuse. Votre chiot a donc besoin d’une alimentation équilibrée adaptée à ses besoins, pour lui assurer un développement optimal de son squelette et une croissance saine.



La situation est la même en cas d’excès de calcium et/ou phosphore. Comparés aux chiens adultes, les chiots ne sont pas encore capables d’absorber la bonne quantité de calcium et de phosphore de leur alimentation. Le fait de donner des compléments en calcium peut entraîner un excès de calcium avec, pour conséquence, une éventuelle malformation du squelette*.



* source : (Hazewinkel et. al. 1985)



Si votre vétérinaire confirme que votre chiot souffre de douleurs de croissance, suivez ses conseils et choisissez une alimentation pour chiot complète avec la bonne quantité de calcium et de phosphore et un bon équilibre phosphocalcique. Ou gardez son alimentation pour chiot actuelle si elle répond aux normes de croissance et de sa taille adulte.

Suivez attentivement les recommandations nutritionnelles figurant sur l’emballage.

Un excès d’alimentation entraîne non seulement un surpoids chez le chiot, mais lui apporte également une trop grande valeur énergétique, ce qui peut entraîner une croissance trop rapide avec, éventuellement, des douleurs de croissance. Avec la bonne quantité d’alimentation, votre chiot aura non seulement la bonne quantité de vitamines et de minéraux, mais aussi la bonne quantité d’énergie pour grandir.