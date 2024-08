Le développement de votre chiot à l'âge de 4 mois

À quoi pouvez-vous vous attendre le mois prochain ?

Développement du squelette

Les dents font partie du squelette. Au cours des prochaines semaines, il va perdre ses dents de lait qui feront place à sa dentition définitive. Il aura encore plus envie de mordre toutes sortes d’objets. Donnez-lui des jouets sûrs , de préférence de différentes textures, qu'il pourra mordiller.

Développement du système musculaire et nerveux

À ce stade, votre chiot est très actif et joueur et l’exercice est excellent pour le développement de muscles et d’os résistants. Surveillez-le attentivement pour connaître ses besoins en matière d’exercice et de jeux, sans trop le solliciter. Si vous avez des doutes sur la quantité d'exercice, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.

Développement cérébral

À ce stade, votre chiot a atteint 96 % de son développement cérébral. Son intelligence se développe et il commence à tester ses limites. C’est à vous de faire preuve de cohérence en lui indiquant ces limites mais avec amour et patience.

Le comportement à ce stade du développement